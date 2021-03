Πέστε να 'ρθουν ψυχολόγοι

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

Εντός, εκτός και επί τα αυτά επιδημιολόγοι, γεωλόγοι, θεολόγοι, γλωσσολόγοι. Μείνετε μέσα, συστήνουν οι λοιμωξιολόγοι. Βγείτε έξω, προτρέπουν σεισμολόγοι.



Πέστε να ,ρθουν οικονομολόγοι, είναι σοβαροί οι λόγοι. Δεν λέω για την ύφεση 8,2%, που κατέγραψε η ελληνική οικονομία το 2020. Δεν λέω για το πέσιμο, γιατί η κυβέρνηση περίμενε μεγαλύτερο (-10,5%), όπως και το Μπερλεμόντ (-10%).



Λέω για τον Νουριέλ Ρουμπινί, που απολαμβάνει την πρόβλεψη καταστροφής. «Με τα χρηματιστήρια να αγγίζουν νέα υψηλά, σε μία εποχή αυξανόμενων ανισοτήτων στα εισοδήματα και στον πλούτο, θα έπρεπε να είναι προφανές ότι η σημερινή μανία των αγορών θα τελειώσει με κλάματα, αναπαράγοντας τις οικονομικές αδικίες του κραχ του 2008…



Εκατομμύρια έχουν ανοίξει λογαριασμούς στο Robinhood και άλλες επενδυτικές εφαρμογές… για να κερδοσκοπήσουν σε άχρηστες μετοχές… Όπως και το 2008, το αποτέλεσμα θα είναι μία ακόμα επενδυτική φούσκα».



O «προφήτης» έχει επιδοθεί σ’ έναν αγώνα αποτυχημένων προβλέψεων, αλλά το 2008 το είχε πετύχει. Να λέμε το σωστό.

Δεν έμεινα πάντως με την προειδοποίησή του παγωτό, γιατί η μόχλευση σε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν στα ύψη ακόμα και πριν την Covid-19. «Αν κοιτάξεις τα ευάλωτα σημεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, μακροπρόθεσμα είναι δύσκολο να μην είναι ζοφερή η εικόνα... Μια πιστωτική κρίση φαίνεται πράγματι πολύ πιθανή» είχε πει η Κάρμεν Ράινχαρτ, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Γκίλιαν Τετ των «F.T.», όπως το μετέφερε η τελευταία στο χαρτί.



«Εξακολουθεί να είναι αδύνατον να υπολογιστεί η κλίμακα των μελλοντικών πιστωτικών απωλειών από την πανδημία, όσο συνεχίζει να βρίσκεται σε έξαρση, ιδιαίτερα καθώς η ευρεία πολιτική της πιστωτικής αναστολής κρύβει μεγάλο μέρος της ζημιάς», γράφει η δημοσιογράφος. (The next financial crisis may be coming soon, 24/9/2020)

Τι βλέπουν οι μετεωρολόγοι; Μήπως να κοπιάσουν και αστρολόγοι; Σίγουρα, θα χρειαστούν καρδιολόγοι και ψυχολόγοι.