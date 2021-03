Νέα βιογραφική ταινία για τον τραγουδιστή Τζεφ Μπάκλεϊ

Νέα βιογραφική ταινία για τον Τζεφ Μπάκλεϊ, με τον Ριβ Κάρνεϊ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι στο στάδιο της παραγωγής.

Συμπαραγωγοί της ταινίας θα είναι η μητέρα του αείμνηστου τραγουδιστή -Μέρι Γκίμπερτ, και η Άλισον Ρέικοβιτς -διευθύντρια του ιδρύματος Τζεφ Μπάκλεϊ, και σκηνοθέτης ο Όριαν Γουίλιαμς.

«Θα είναι η μόνη επίσημη δραματοποίηση της ιστορίας του Τζεφ, η οποία, μπορώ να υποσχεθώ στους θαυμαστές του, ότι θα είναι αληθινή σε αυτόν και στην κληρονομιά του» δήλωσε η Μέρι Γκίμπερτ για την ταινία με τον ίδιο τίτλο του εικονικού single του Αμερικανού τραγουδιστή, «Everybody Here Wants You». Και τόνισε: «Ευτυχώς, η αποφασιστικότητά μου να συγκεντρώσω όλους τους κατάλληλους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό χρειάστηκε, πρόκειται να κορυφωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας πέθανε το 1997 σε ηλικία 30 ετών από πνιγμό, ενώ έκανε βραδινό μπάνιο στον ποταμό Γουλφ στο Τενεσί.

Είχε φανατικούς θαυμαστές εκείνη την εποχή, ο αριθμός των οποίων άρχισε να αυξάνεται με την πάροδο των χρόνων, και περισσότερα άλμπουμ του κυκλοφόρησαν μετά θάνατον.

Η ταινία «Everybody Here Wants You» έχει την πλήρη στήριξη του ιδρύματος Τζεφ Μπάκλεϊ και οι δημιουργοί της θα έχουν πρόσβαση στο μουσικό αρχείο του. Ο Ριβ Κάρνεϊ έχει υποδυθεί τον Πίτερ Πάρκερ/Spider-Man στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «Spider-Man: Turn Off the Dark».

Ο Όριον Γουίλιαμς, ο οποίος θα κάνει σκηνοθετικό ντεμπούτο είναι παραγωγός με υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και έχει βοηθήσει στη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της ζωής του Ίαν Κέρτις, με την ταινία «Control» του 2007.

Από τον θάνατο του Τζεφ Μπάκλεϊ, έχουν γυριστεί πολλές ταινίες για τη ζωή και την καριέρα του. Το 2012, κυκλοφόρησε η ταινία «Greetings From Tim Buckley», με τον Πεν Πάντζλι στον πρωταγωνιστικό ρόλο του. Η ταινία ακολουθεί τις πρώτες του προσπάθειες για να χτίσει καριέρα στη μουσική βιομηχανία, καθώς παλεύει με την κληρονομιά του πατέρα του, Τιμ Μπάκλεϊ, επίσης μουσικού.