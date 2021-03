Συμμετοχή φρεγάτας «Ύδρα» σε αποστολή στην αραβική θάλασσα

Η φρεγάτα «Ύδρα» του Πολεμικού Ναυτικού, κατά την διάρκεια του επανάπλου της από τον λιμένα του Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), σε συνεργασία με τη γαλλική φρεγάτα FS Guepratte, συμμετείχε στην αποστολή EMASOH/AGENOR (European led Maritime Situation Awareness in the Straight of Hormuz), σε ρόλο associated support, στην περιοχή της αραβικής θάλασσας.

Η συμμετοχή της ελληνικής φρεγάτας πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχεδιασμού και συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων από το ΓΕΕΘΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, η συνεργασία περιλάμβανε προχωρητικούς ελιγμούς καθώς και αντικείμενα επικοινωνιών, συμβάλλοντας στην επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχουσών μονάδων στο πλαίσιο της εν λόγω αποστολής.

Η EMASOH/AGENOR είναι αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετέχουν 8 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Πορτογαλία).

Η αποστολή έχει σκοπό την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, στα στενά του Ορμούζ και στον κόλπο του Ομάν.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στην εν λόγω αποστολή με πολεμικό πλοίο, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2020 συνεισφέρει έναν αξιωματικό στο επιτελείο αυτής, το οποίο έχει την έδρα του στα ΗΑΕ.