Διαδικτυακό Συνέδριο Economist: H Ατζέντα της Ελλάδας για τον καρκίνο του πνεύμονα στη μετά-covid εποχή

Με τον καρκίνο να παραμένει μεταξύ των κυριοτέρων αιτιών θανάτου παγκοσμίως και στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης που έχει εκπονήσει το The Economist Intelligence Unit σχετικά, πραγματοποιείται διαδικτυακό συνέδριο του The Economist με θέμα «Η Ατζέντα της Ελλάδας για τον καρκίνο του πνεύμονα στη μετά-covid εποχή» στις 2 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο θέτει στο επίκεντρο της συζήτησης καίρια ζητήματα αναφορικά με τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και στις εργασίες θα προεδρεύσει η Mary Bussell, επικεφαλής του Lung Cancer in Europe και συγγραφέας της έκθεσης του The Economist Intelligence Unit “Breathing in a New Era: a comparative analysis of lung cancer policies across Europe”.

Ομιλητές που λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση:

Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βασίλης Κοντοζαμάνης, αναπληρωτής υπουργός Υγείας

Γεώργιος Γεωργαντάς, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών

Σοφία Αγγελάκη, αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Παθολόγος Ογκολόγος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Alfonso Aguarón, project manager, Lung Cancer Europe

Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.)

Μίνα Γκάγκα, συντονίστρια διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του ΓΝΘΑ «Η Σωτηρία»

και Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Ζωή Γραμμάτογλου, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών Αθηνών (Κ.Ε.Φ.Ι.)

Πάρις Κοσμίδης, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας, διευθυντής της Β’ Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Υγεία

Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικής Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής

Κορίνα Μπελ-Πατέλη, Πρόεδρος, FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα

Ιωάννης Μπουκοβίνας, Ογκολόγος παθολόγος, επιστημονικός υπεύθυνος της Ογκολογικής Μονάδας της BIOCLINIC,

Θεσσαλονίκη και Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)

Αναστάσιος Μπούτης, Παθολόγος ογκολόγος, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Nicola Normanno, πρόεδρος, International Quality Network for Pathology (IQN Path), πρόεδρος, Italian Cancer Society (SIC)

Δημήτριος Παπαγεωργίου, νοσηλευτής ΠΕ, MSc, PhD, προϊστάμενος Ογκολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών, Πρόεδρος Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ, Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Helmut Prosch, αναπλ. Καθηγητής Ραδιολογίας και επικεφαλής θωρακικής απεικόνισης, Ιατρικό Πανεπιστήμιο

της Βιέννης, Αυστρία

Κωνσταντίνος Συρίγος, Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας, διευθυντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Φιλίππου, Πρόεδρος του ΕΟΦ και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Εύη Χατζηανδρέου, Αντιπρόεδρος, FairLife Lung Cancer Care

Αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου:

https://www.hazliseconomist.com/gr/event/greeces_agenda_for_lung_cancer/agenda