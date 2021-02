Ανοίγουν ξανά τον Μάρτιο οι κινηματογράφοι της Νέας Υόρκης

Μετά από σχεδόν έναν χρόνο, οι κινηματογράφοι της Νέας Υόρκης ανοίγουν ξανά για το κοινό στις 5 Μαρτίου, όπως δήλωσε ο Κυβερνήτης της πόλης, Άντριου Κουόμο.

Οι κινηματογράφοι στην πόλη θα επιτρέπεται να λειτουργούν με χωρητικότητα 25%, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν επί του παρόντος στην υπόλοιπη.

Η ανακοίνωση για τις κλειστές αίθουσες έρχεται σε συνέχεια των ενεργειών του Κυβερνήτη προκειμένου σταδιακά να αρχίσει να επαναλειτουργεί η οικονομία της Νέας Υόρκης. Μεγάλοι χώροι και γήπεδα, όπως το Barclays Center και το Madison Square Garden ετοιμάζονται να καλωσορίσουν έναν περιορισμένο αριθμό θεατών για παιχνίδια μπάσκετ.

Photo by Braulio Jatar / SOPA Images/Sipa USA)(Sipa via AP Images

«Η ανακοίνωση του Κυβερνήτη Κουόμο ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες μπορούν να ανοίξουν ξανά στη Νέα Υόρκη την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της υγείας της βιομηχανίας του κινηματογράφου και της εταιρείας μας», δήλωσε ο Άνταμ Άρον, Διευθύνων Σύμβουλος της AMC, αμερικανικής αλυσίδας κινηματογράφων. Ο Άρον είπε ότι η εταιρεία θα ανοίξει ξανά τις 13 αίθουσές της για το κοινό στις 5 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, η 5η Μαρτίου σηματοδοτεί επίσης την ημέρα που το «Raya and the Last Dragon» της Disney θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους. Αργότερα τον Μάρτιο, το «Godzilla v. Kong» της Warner θα κάνει επίσης πρεμιέρα, βάσει φυσικά των δεδομένων μέχρι σήμερα.

Προαπαιτούμενο οι μάσκες

«Οι κινηματογράφοι στη Νέα Υόρκη θα ευθυγραμμιστούν με την υπόλοιπη Πολιτεία: χωρητικότητα στο 25% και όχι περισσότερο από 50 άτομα ανά έλεγχο. Οι μάσκες είναι υποχρεωτικές μέσα στην αίθουσα, ενώ θα τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οι κινηματογράφοι και το προσωπικό θα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο διασφάλιση της συμμόρφωσης», δήλωσε ο κ. Κουόμο. Προσέθεσε μάλιστα πως κάθε αίθουσα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με «τα βελτιωμένα πρότυπα φιλτραρίσματος αέρα, εξαερισμού και καθαρισμού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί».

«Οι ιδιοκτήτες των κινηματογράφων είναι ευχαριστημένοι με την ανακοίνωση ότι θα επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά οι αίθουσες Νέας Υόρκης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Ένωση Ιδιοκτητών Κινηματογραφικών Αιθουσών. «Τα αυστηρά πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας επέτρεψαν στους κινηματογράφους σε όλη τη χώρα να λειτουργούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα σε υψηλότερα όρια χωρητικότητας για πολλούς μήνες χωρίς να εντοπιστεί ούτε μία εστία της COVID-19 στις αίθουσες».

«Η Νέα Υόρκη είναι μια μεγάλη αγορά για κινηματογραφικές ταινίες στις ΗΠΑ. Η επαναλειτουργία των αιθουσών δίνει εμπιστοσύνη στους διανομείς ταινιών για τον καθορισμό και τη διατήρηση των ημερομηνιών κυκλοφορίας τους και είναι ένα σημαντικό βήμα στην ανάκαμψη ολόκληρης της βιομηχανίας» .

Η Νέα Υόρκη αποτελεί έναν σημαντικό κόμβο για τον κόσμο του θεάματος και τις πωλήσεις των εισιτήριων. Υπάρχουν σχεδόν 300 κινηματογράφοι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αλλά η βασική μέτρηση στην οποία επικεντρώνονται οι αναλυτές είναι η καθορισμένη περιοχή της Νέας Υόρκης.

Άλλωστε, το Big Apple έχει και συμβολική σημασία επειδή είναι ένα από τα μέρη όπου συγκεντρώνονται παραγωγοί, σκηνοθέτες και ηθοποιοί του Χόλυγουντ που ζουν στην περιοχή.

naftemporiki.gr