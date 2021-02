TÜV AUSTRIA Hellas: Eνημερωτική ημερίδα για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών στο περιβάλλον

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, διοργανώνει την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 στις 16:00, Facebook & Instagram Live ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «ΦροντίζοÜμε για το αύριο».

Στόχος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι η ανάδειξη της πρακτικής της ανακύκλωσης και της ορθολογικής διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων στη χώρα μας, μέσα από μια σειρά ομιλιών εκπροσώπων της Πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Πλαστικών, αλλά και αξιόπιστων Οργανισμών που πραγματοποιούν πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της χρήσης πλαστικού.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, μία από τις πρώτες χώρες που ενσωμάτωσαν την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/904/ΕΕ στην Εθνική Νομοθεσία της, έχει ανοίξει διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής κατεύθυνσης ως προς τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Η TÜV AUSTRIA Hellas με την ενεργή συμμετοχή της σε αυτόν τον διάλογο και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την προώθηση και την αξιοποίηση όλων των καινοτομιών για την προστασία του περιβάλλοντος δημιουργεί έναν κοινό τόπο ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών.

Στην Ημερίδα, θα συζητηθούν θέματα όπως η Ευρωπαϊκή κατεύθυνση στην διαχείριση των Πλαστικών Αποβλήτων, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες για την μείωση των πλαστικών προϊόντων στην Ελλάδα, οι νέες απαιτήσεις του σχεδιασμού προϊόντων και της σήμανσής τους αλλά και οι υπηρεσίες που προσφέρει η TÜV AUSTRIA σχετικά με τους Περιβαλλοντικούς Ισχυρισμούς (Recycled Content, κτλ).

Την ενημερωτική online ημερίδα θα συντονίσουν η δημοσιογράφος του STAR Κεντρικής Ελλάδος, κα Βίκυ Κοτσιμπού και η General Manager του Global Sustain Group, κα Κατερίνα Περίσση, ενώ καλωσόρισμα θα απευθύνει ο Deputy General Manager TÜV AUSTRIA HELLAS, κος Χαράλαμπος Αγγελούδης. Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα τοποθετηθούν οι: Dr. Ιωάννης Μπάκας, Expert- Circular Economy and Waste, Dr. Αγγελική Κοσμοπούλου, Executive Director, A.C. Laskaridis Charitable Foundation, Δημήτρης Μαντής, Chairman, Association of the Greek Manufacturers of Packaging & Materials, Dr. Αλεξάνδρα Μπόνου, Expert-Life Cycle Assessment και Μενέλαος Κόκκινος, Lead Auditor of Management Systems- OK Compost Scheme Manager. Η ημερίδα θα προβληθεί και σε live streaming μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της TÜV AUSTRIA Hellas, www.tuvaustriahellas.gr.

Σύμφωνα με την TÜV AUSTRIA Hellas, με μακρά εμπειρία στον κλάδο της Πιστοποίησης και των Επιθεωρήσεων, η εταιρεία διαθέτει εδώ και χρόνια διαφορετικά Σχήματα Πιστοποίησης σχετικά με την Διαχείριση Πόρων και Αποβλήτων των πλαστικών καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς Ισχυρισμούς.

Αξιοποιώντας τη βαθιά της τεχνογνωσία και με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει σχετικά με την πρόληψη και τον περιορισμό του πλαστικού που χρησιμοποιείται στην χώρα μας. Γιατί ο πλανήτης γη ανήκει στις μελλοντικές γενιές και ο τόπος μας αξίζει ένα καλύτερο αύριο. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι Πολιτισμός.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα μπορείτε να βρείτε εδώ.https://tuvaustriahellas.gr/live-imerida-frontizoume-gia-to-avrio

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

