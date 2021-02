Σκληρό lockdown από αύριο στην Αττική- Όλα τα σενάρια για τη λειτουργία της αγοράς

Ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας οδηγείται από αύριο και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου σε αυστηρότερο πλαίσιο μέτρων κατά του κορωνοϊού, με κλειστό το λιανεμπόριο και λειτουργία των σχολείων μέσω τηλεκπαίδευσης.

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης προαναγγέλθηκαν από τις χθεσινές πρωινές δηλώσεις του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια ο οποίος αναλύοντας την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, και ιδιαίτερα της Αττικής, υποστήριξε πως εφόσον συνεχίσει η επιδείνωση θα εισηγηθεί καθολικό lockdown στην Αττική. Ήδη άλλωστε το ζητούσε μερίδα των ειδικών οι οποίοι κλήθηκαν εκτάκτως χθες από τον πρωθυπουργό να κάνουν την εισήγησή τους.

Στο μεταξύ σήμερα θα συνεδριάσει και πάλι η επιτροπή λοιμωξιολόγων για να αποφασίσει μέτρα και για τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, ανησυχητικά είναι μηνύματα που μας έρχονται από την Πάτρα, η οποία καταγράφει καθημερινά αυξημένα ομαδικά κρούσματα παρότι είναι ήδη σε lockdown.

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι πρέπει και εφαρμοστεί καθολικό lockdown και στην Πάτρα ενώ αντίστοιχη σύσταση έκανε και ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου Νίκος Καπραβέλος για τη Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώνοντας το απόγευμα τις αποφάσεις της κυβέρνησης για αυστηρότερο lockdown, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε τις δύο παραμέτρους που προκαλούν ανησυχία στην κυβέρνηση και τους ειδικούς, και οι οποίες οδήγησαν στην απόφαση για αυστηρότερο πλαίσιο περιορισμών. Από την μία, η αύξηση των νοσηλειών στην Αττική όπου σταδιακά γεμίζουν οι δομές υγείας, και, από την άλλη, οι μεταλλάξεις του ιού που φαίνεται να επιταχύνουν τη μεταδοτικότητά του, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενη στην πίεση του συστήματος υγείας στην Αττική, η κ. Παγώνη υπογράμμισε πως δεν υπάρχει ισορροπία στο ισοζύγιο εισιτηρίων και εξιτηρίων. Οι εισαγωγές είναι 208 και τα εξιτήρια 136 εξιτήρια σε μία ημέρα, οπότε υπάρχει φόβος για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, τα 166 από τα 230 κρεβάτια ΜΕΘ είναι καλυμένα, δηλαδή μόλις 64 είναι κενά και η κάλυψη είναι της τάξης του 72% κάλυψη. Δηλαδή τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες οι 64 κενές κλίνες μπορούν πολύ γρήγορα να καλυφθούν, γιατί υπάρχουν 1.430 ασθενείς νοσηλευόμενοι σε τμήματα Covid και ένα ποσοστό 10% το λιγότερο μπορεί να διασωληνωθεί.

Όλα τα σενάρια για τη λειτουργία της αγοράς εν μέσω lockdown

Μετρημένες στα... δάχτυλα των δύο χεριών θα είναι από αύριο στην Αττική οι εμπορικές δραστηριότητες που θα παραμείνουν εν λειτουργία, καθώς στο νέο ολικό lockdown θα επιτρέπεται να είναι ανοικτό μόνο ό,τι σχετίζεται με την κάλυψη βασικών αναγκών των καταναλωτών.

Παρά το γεγονός ότι η καραντίνα θα είναι αντίστοιχη με αυτή που βιώσαμε τον Μάρτιο του 2020 ως προς τις εν λειτουργία δραστηριότητες, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει και μείωση του ωραρίου κατά το οποίο θα παραμένουν ανοικτά τα καταστήματα, με το επικρατούν σενάριο να κάνει λόγο για λειτουργία από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Για το ποια καταστήματα και πώς αυτά θα λειτουργήσουν θα υπάρξουν εντός της ημέρας ανακοινώσεις, ωστόσο δεν θα πρέπει να αναμένεται κάποια έκπληξη σχετικά με τον μικρό αριθμό των δραστηριοτήτων που θα παραμείνουν ανοικτές.

Το θέμα αυτό απασχόλησε τη χθεσινοβραδινή ευρεία σύσκεψη των επιτελών του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο τρόπος που θα επιλεγεί για τη λειτουργία των όποιων δραστηριοτήτων θα είναι ανάλογος με αυτόν που ισχύει ήδη στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, όπως η Πάτρα.

Η εξειδίκευση των μέτρων που θα ισχύουν από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, καθώς και από τον γ.γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, τη γ.γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τη γ.γ. Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννα Στρατινάκη, καθώς και τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελο Μπίνη.

Με βεβαιότητα, οι δραστηριότητες που θα μείνουν ανοικτές είναι αυτές του κλάδου τροφίμων και συγκεκριμένα τα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ, οι φούρνοι, τα ιχθυοπωλεία, τα κρεοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, με το επικρατέστερο ωράριο λειτουργίας να είναι, όπως προαναφέρθηκε, από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σούπερ μάρκετ δεν θα επιτρέπεται να πωλούν διαρκή αγαθά, όπως για παράδειγμα ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έπιπλα κ.ο.κ.

Ανοικτά επίσης θα είναι τα καταστήματα καπνικών, τα καθαριστήρια και τα pet shop, με το προαναφερθέν ωράριο. Εν λειτουργία θα βρίσκονται και τα πρατήρια καυσίμων, και τα φαρμακεία με το ωράριο που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις.

Αντίθετα σε υποχρεωτική… αργία τίθενται οι υπόλοιποι κλάδοι του λιανεμπορίου, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών μόνο ως προς το μέρος εξόφλησης λογαριασμών, επισκευών και ανανέωσης χρόνου ομιλίας, τα καταστήματα οπτικών/ ακουστικών βαρηκοΐας (κατόπιν ραντεβού), τα καταστήματα πώλησης περουκών κα πόστις, καθώς και τα περίπτερα που θα μπορούν να λειτουργούν όλο το 24ωρο.

Τake away και delivery

Για την εστίαση, η λειτουργία επιτρέπεται μόνο με πακέτο από το κατάστημα (take away) ή διανομή (delivery) και η καθ’ οδόν εξυπηρέτηση (drive- through) και μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών και απαγορεύεται η παραμονή των πελατών εντός και εκτός των χώρων ευθύνης των επιχειρήσεων εστίασης.

Από την αναστολή εξαιρούνται τα εστιατόρια των ξενοδοχείων, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες και με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας.

Εκτός λειτουργίας τίθενται τα κομμωτήρια, τα κουρεία, τα κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα με τις χθεσινοβραδινές πληροφορίες ανοικτά θα παραμείνουν τα ΚΤΕΟ, τα οποία θα λειτουργούν κατόπιν ραντεβού και έως τις 5 το απόγευμα.

Διευκρινίσεις Σταμπουλίδη

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ANT1 o Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης διευκρίνισε τον τρόπο που λειτουργήσουν οι λαϊκές και τα ανθοπωλεία την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά και τι ισχύει για άθληση και βόλτα με κατοικίδιο.

Όπως είπε, το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσουν τα ανθοπωλεία μόνο με ραντεβού, και στο ωράριο 9:00-17:00, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι λαϊκές αγορές σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα είναι ανοιχτές.

Επίσης, σημείωσε ότι από αύριο η μετακίνηση για άθληση και για βόλτα κατοικιδίων στην Αττική θα επιτρέπεται μόνο στον δήμο κατοικίας μας. Μάλιστα τόνισε πως όσον αφορά τον κωδικό μετακίνησης 6 δεν θα επιτρέπεται η μετακίνηση με το αυτοκίνητο για άθληση σε χώρους μακριά από τον δήμο διαμονής.

Τι θα ισχύσει από αύριο για τα σχολεία

Την εξ αποστάσεως λειτουργία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Αττική από αύριο, Πέμπτη, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαιρείται η ειδική αγωγή, που θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία.

Όσον αφορά την εκπαίδευση στις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας, ισχύουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή.

Ειδικότερα, η διά ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια (εξ αποστάσεως για λύκεια και γυμνάσια με λυκειακές τάξεις) συνεχίζεται στις κάτωθι περιοχές: ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής, ΠΕ Λέσβου, Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας, Δήμος Ζακύνθου, Δήμος Τεμπών της ΠΕ Λάρισας, Δήμος Πύδνας - Κολινδρού της ΠΕ Πιερίας, Δήμος Ρεθύμνης της ΠΕ Κρήτης, Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων της ΠΕ Ευβοίας, Δήμος Τανάγρας, Δήμος Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης, Δήμος Θηβαίων, Δήμος Σπάρτης.

Στις Δημοτικές Ενότητες Θήρας και Μυκόνου η εκπαίδευση γίνεται διά ζώσης για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Εξ αποστάσεως η εκπαίδευση για γυμνάσια και λύκεια. Στις Δημοτικές Ενότητες Πατρέων, Χαλκιδέων και Αγίου Νικολάου της ΠΕ Λασιθίου η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων.

Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα;

Αναφερόμενη στη διάρκεια που θα πρέπει να έχουν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, η κ. Παγώνη τόνισε ότι απαιτούνται 15 ημέρες και από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να απαντήσει εάν αυτό το διάστημα φτάνει ή δεν φτάνει. Σε κάθε περίπτωση είπε ότι δεν θα κάνουμε παρέλαση την 25 Μαρτίου, καθώς δεν έχουν προχωρήσει αρκετά οι εμβολιασμοί.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε από την πλευρά του ο πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Mega υποστήριξε ότι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και ότι δεν θα έχουμε την επιβάρυνση στο σύστημα υγείας που είχαμε το φθινόπωρο. «Εάν αναγκαζόμασταν να πάμε στο lockdown μετά από λίγο καιρό θα είχαμε πάλι μια βασανιστική διαδικασία με πολύ αργό αποτέλεσμα, όπως είχαμε το φθινόπωρο», πρόσθεσε.

Τρεις εβδομάδες lockdown κρίνει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής Δημοσθένης Σαρηγιάννης πως χρειάζονται για να αποδώσουν τα μέτρα. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Σαρηγιάννης εκτίμησε ότι αυτή την εβδομάδα θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα, όσον αφορά τα κρούσματα, ενώ από την επόμενη βδομάδα, πιθανόν στα μέσα της, θα δούμε τα αποτελέσματα του lockdown. Ο καθηγητής προέβλεψε επίσης ότι «μάλλον αυτό το γενικευμένο lockdown θα είναι και το τελευταίο», ειδικά από τη στιγμή που πλησιάζουμε την άνοιξη.

