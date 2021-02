Super Bowl 2021: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Weeknd

Ο Καναδός καλλιτέχνης Weeknd είχε την τιμητική του στο ημίχρονο του φετινού Super Bowl, δίνοντας μια μοναδική παράσταση, αντάξια του μεγάλου αθλητικού γεγονότος το οποίο παρακολουθούν εκατομμύρια θεατές.



Ερμήνευσε το «Starboy» και ακολούθησε το «The Hills». Άλλα κομμάτια που τραγούδησε ήταν τα «Can't Feel My Face», «I Feel It Coming», «Save Your Tears» από το πρόσφατο άλμπουμ «After Hours» και έκλεισε το 14λεπτο σόου του με το «Blinding Lights», αποδεικνύοντας πως είναι άξιος συνεχιστής των διάσημων αστέρων που έχουν τραγουδήσει όλα αυτά τα χρόνια.