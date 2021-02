Κίνα: Ετήσια αύξηση 66% στον αριθμό εμπορικών αμαξοστοιχιών προς την Ευρώπη τον Ιανουάριο

Ετήσια αύξηση κατά 66% στα 1.165 τρένα, κατέγραψε ο αριθμός των εμπορικών αμαξοστοιχιών που ταξίδεψαν από την Κίνα προς την Ευρώπη τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία των Κινεζικών Κρατικών Σιδηροδρόμων (the China State Railway Group Co., Ltd.).

Επρόκειτο για τον ένατο συνεχόμενο μήνα που τα δρομολόγια των μεταφορικών τρένων μεταξύ της Κίνας και της Ευρώπης, ξεπέρασαν τα 1.000, σύμφωνα με την ίδια εταιρία.

Οι εμπορικές αμαξοστοιχίες μετέφεραν 109.000 φορτία (TEU) τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας αύξηση 73% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα τρένα μεταφοράς εμπορευμάτων έπαιξαν ένα κρίσιμο ρόλο στη σταθεροποίηση της διεθνούς διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, προωθώντας το σινοευρωπαϊκό εμπόριο και βοηθώντας στην παγκόσμια μάχη κατά της πανδημίας COVID-19.

Περίπου 9,97 εκατομμύρια δέματα από υλικά κατά της πανδημίας COVID-19, με βάρος 80.000 τόνων μεταφέρθηκαν από τα τρένα στις ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών, στη Γερμανία, στην Πολωνία στο Βέλγιο μετά από το ξέσπασμα της πανδημίας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

TEU: Ισοδύναμο Μονάδας Εμπορευματοκιβωτίου (6,10 μ.)

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Xinhua