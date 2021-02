George R.R. Martin : Ενημέρωση για το επόμενο βιβλίο στη σειρά «Ice and Fire»

Είναι σχεδόν μία δεκαετία που κυκλοφόρησε το «A Dance with Dragons», το πέμπτο βιβλίο στη σειρά μυθιστορημάτων «Ice and Fire» του George R.R. Martin, στην οποία βασίστηκε το ιδιαίτερα επιτυχημένο σίριαλ «Game of Thrones».





«Το 2020 ήταν, ίσως, η χειρότερη χρονιά που έχω ζήσει, για τη χώρα και τον κόσμο αν όχι για μένα προσωπικά, και το λέω αυτό από τη σκοπιά κάποιου που έχει ζήσει και θυμάται το 1968. Τόσα πολλά έγιναν, τόσα πολλά από αυτά ήταν φρικτά, αλλά όλα τα υπόλοιπα χάνουν τη σημασία τους στη σκιά των εκατοντάδων χιλιάδων θανάτων από την COVID-19» έγραψε πριν λίγες ημέρες ο George R.R. Martin στο μπλογκ του, το οποίο φέρει την επωνυμία «Not A BLOG».

«Τουλάχιστον, ξεφορτωθήκαμε τον Τραμπ. Αυτό ήταν μακράν το καλύτερο που προέκυψε από το 2020» συνέχισε στην τελευταία του ανάρτηση, την οποία τιτλοφορεί: «Σκέψεις για μια κακή χρονιά». Επίσης, ανέφερε: «έχασα έναν αριθμό φίλων, κάποιους πολύ κοντινούς και αγαπημένους σε μένα» και, ακολούθως, στράφηκε στην ευχάριστη πλευρά των πραγμάτων -«Τι ήταν καλό μέσα στο 2020; Πέρα από τις εκλογές;» αναρωτήθηκε.





«Δεν πρόκειται να κάνω προβλέψεις για το πότε θα τελειώσω. Κάθε φορά που το κάνω, κάποια γαϊδούρια στο διαδίκτυο το εκλαμβάνουν ως “υπόσχεση”, και περιμένουν με ανυπομονησία να με σταυρώσουν αν δεν τηρήσω την καταληκτική ημερομηνία. Το μόνο που θα πω είναι ότι είμαι αισιόδοξος» εξομολογήθηκε.