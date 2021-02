Κορωνοϊός: Οι ανησυχητικές παράμετροι- Τι αλλάζει στο take away

Η εμφάνιση των νέων μεταλλάξεων του ιού από τη μία και η επιδείνωση των επιδημιολογικών δεικτών στην Αττική από την άλλη, και σε συνδυασμό πάντα με τους αργούς ρυθμούς των εμβολιασμών και τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των αναμενόμενων δόσεων, αποτελούν τις παραμέτρους που ανησυχούν τις υγειονομικές αρχές της χώρας.

Την ίδια στιγμή, το πιθανό τρίτο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα απασχολεί το υπουργείο Υγείας, το οποίο προετοιμάζεται γι' αυτό το ενδεχόμενο, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Στο υπουργείο Υγείας υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για την εικόνα της Αττικής, ιδίως αν συνεχιστούν οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία καθώς και για άλλες περιοχές που έχουν μπει στο «κόκκινο», όπως η Πάτρα στην οποία ανιχνεύθηκε σωρεία κρουσμάτων με το μεταλλαγμένο βρετανικό στέλεχος του ιού, και μάλιστα σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείου.

«Αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη, ας ελπίσουμε ότι είναι και εξαίρεση, το γεγονός ότι σε μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας μας, όπως το Nοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, παρουσιάστηκε μια ενδονοσοκομειακή διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού, κυρίως σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που ήτανε ανεμβολίαστο» τόνισε χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου.

Όλα είναι πιθανά

Στο μεταξύ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Η κυβέρνηση προχωρά κάθε εβδομάδα στην αξιολόγηση της κατάστασης και στην επικαιροποίηση, όταν χρειάζεται, των μέτρων, όπως είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επαναλαμβάνοντας πως όπως αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα έτσι αλλάζουν και οι σχετικές αποφάσεις. Αναλύουμε, κοιτάμε αν αλλάζει κάτι στο περιβάλλον, ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών και προσαρμοζόμαστε όσο πιο γρήγορα γίνεται στις νέες συνθήκες, εξήγησε.

Έχοντας αυτά τα ρευστά δεδομένα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθεί ολικό lockdown. Εξηγώντας πως το γενικό lockdown αποτελεί ένα εργαλείο που βρίσκεται πάντα στο τραπέζι, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε πως «πρέπει να το αξιολογήσουμε σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα, γιατί εύκολα ακούγεται, αλλά πίσω από ένα γενικό lockdown υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες». «Το κόστος είναι μεγάλο», πρόσθεσε. «Αν τα επιδημιολογικά δεδομένα μας δυσκολέψουν προφανώς είναι κάτι που θα το λάβουμε υπόψη μας», όπως είπε.

Πηγή ανησυχίας η Αττική

Αναφερόμενος στους «δύσκολους» δείκτες της Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως «υπάρχουν διάφορες αναγωγές που γίνονται. Έχουμε καταφέρει να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των τεστ που γίνονται και έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια και από τον ΕΟΔΥ και απ' όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο testing, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε σαφέστατη εικόνα. Εμείς λειτουργούμε με βάση τα πραγματικά κριτήρια, αυτή τη στιγμή η Αττική δείχνει να έχει μία αύξηση, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι η αύξηση αυτή δεν προέρχεται ως εύλογη αύξηση από το άνοιγμα του λιανεμπορίου ή αν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά μία ευρύτερη διασπορά στην κοινότητα».

Οι μεταλλάξεις και τα εμβόλια

Προβληματισμό έχουν προκαλέσει επίσης οι μεταλλάξεις του ιού, η διασπορά τους στην κοινότητα και η πιθανή επίδρασή τους στην αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων εμβολίων κατά του κορωνοϊού. «Σε έναν χρόνο, υπό τη σκιά εκατομμυρίων κρουσμάτων και θανάτων, η επιστήμη έκανε άλματα. Ο ιός, όμως, έκανε αυτό που γνωρίζει καλύτερα: μεταλλάχθηκε για να μπορεί να επιβιώσει» τόνισε χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου στην τακτική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, εκφτάζοντας την βεβαιότητα ότι δεν είμαστε ανοχύρωτοι έναντι των μεταλλάξεων και ότι τα υπάρχοντα εμβόλια είναι ικανά να μας προστατεύσουν.

«Η κούρσα μετ´εμποδίων των μαζικών εμβολιασμών, είχε από την αρχή να αντιμετωπίσει το θέμα της παραγωγής και της διανομής. Τώρα, με τις νέες παραλλαγές να καλπάζουν ήδη σε καποιες χώρες και να εξαπλώνονται σε άλλες, κάποιες εταιρείες έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό ώστε να αναπροσαρμόσουν τα εμβόλιά τους, Κάποιες τα δοκιμάζουν ήδη σε κλινικές δοκιμές (πχ AstraZeneca) και για κάποιες έχουμε ήδη κάποια αποτελέσματα (πχ. Novavax, Jansen)«, σημείωσε ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE) σε ανάρτησή του στο Facebook.

Στην ανάλυσή του ο καθηγητής παρουσίασε ένα πίνακα με απλή συγκριτική μελέτη των επτά εμβολίων και κάποια στοιχεία για την αποτελεσματικότητα στο επικρατούν στέλεχος και τις δύο σημαντικές παραλλαγές. «Αυτό που προέχει τώρα», όπως είπε, «είναι να αυξηθεί η παραγωγή και η διανομή των εμβολίων, καθώς και ο ρυθμός των εμβολιασμών. Μόνο έτσι θα λήξει η πανδημία».

«Η βρετανική μετάλλαξη έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, δεν είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει κανείς, αλλά μπορεί να επιβαρύνει το ΕΣΥ. Ο καιρός και το άνοιγμα των δραστηριοτήτων είναι παράγοντες που επιβαρύνουν τη διάδοση του ιού, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι το άνοιγμα δεν έπρεπε να γίνει», σημείωσε από την πλευρά του ο ομότιμος καθηγητής Δημόσιας Υγείας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Τάκης Παναγιωτόπουλος.

«Χρειάζεται ισορροπία ‘μισοάνοιγμα’ δραστηριοτήτων, όπως τώρα, που δεν χρειάζεται να ακολουθείται από ένα κλείσιμο, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Το μερικό άνοιγμα δραστηριοτήτων πρέπει να εκτιμηθεί στο τέλος εβδομάδας και να δούμε αν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα. Πάντα πάμε προς τα εκεί. Εβδομάδα την εβδομάδα θα έχουμε επανεκτίμηση μέτρων», είπε μιλώνστας στον ΣΚΑΪ.

«Ασφαλώς με προβληματίζει, και πολύ, που νόσησε εκ νέου ο ιεράς με το νοτιοαφρικανικό στέλεχος» δήλωσε εξάλλου ο καθηγητής. Απ ό,τι φαίνεται το νοτιοαφρικανικό στέλεχος, έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα κατά τι (...) Άρα κάποιος που έχει αρρωστήσει με το κλασικό, ας το πούμε προηγούμενο στέλεχος, έχει πιο πολλές πιθανότητες να ξανααρρωστήσει με το νέο στέλεχος», πρόσθεσε.

Πιο αυστηρά μέτρα;

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αυξάνονται οι φωνές που προτείνουν τη λήψη αυστηρών μέτρων σε αυτή την φάση ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα σε επόμενη φάση.

Υποστηρίζοντας ότι είναι πθανό περί τα μέσα Μαρτίου να φτάσουμε στα 2000 κρούσματα κορωνοϊού, με το σύστημα υγείας να πιέζεται σε αυτό το χρονικό σημείο σημαντικά λόγω του πλήθους ασθενών, ο ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προειδοποίησε ότι «θα πρέπει να δράσουμε τώρα».

«Η αλήθεια είναι ότι ακόμα ο αριθμός των κρουσμάτων ανεβαίνει προβλέψιμα»,ανέφερε ο καθηγητής συνυπολογίζοντας τον ρόλο που παίζει το γεγονός ότι στην χώρα έγιναν τις προηγούμενες μέρες κάποια ανοίγματα σε δραστηριότητες. Κατέληξε, ωστόσο, στην εκτίμηση ότι περιμένει να δει διαφορές στα στοιχεία της πορείας της πανδημίας με βάση το ότι πλέον έχουμε μεταλλαγμένα στελέχη με μεγαλύτερη διασπορά, από τα μέσα του Φεβρουαρίου κι έπειτα.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, εξήγησε πως αν και αποτελεί επιδίωξη της κυβέρνησης να ανοίξουν όλα τα φυσικά καταστήματα, το άνοιγμα κάθε δραστηριότητας προσθέτει στην κινητικότητα, και εξαρτάται από τους ειδικούς να κρίνουν αν και πότε μπορεί να αυξηθεί αυτή η κινητικότητα. «Αυτή τη στιγμή δε χωρά στο μοντέλο των επιδημιολόγων αυτή η κινητικότητα, ώστε να λειτουργούν όλα τα καταστήματα με ραντεβού», σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Mega.

Νέα μέτρα από σήμερα για το take away

Την ώρα που απομακρύνονται τα σενάρια επαναλειτουργίας της εστίασης, με τον Νίκο Χαρδαλιά να δηλώνει πως εστίαση και γυμναστήρια θα ανοίξουν τελευταία, από σημερα ισχύουν πιο αυστηροί περιορισμοί για πελάτες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που λειτουργού με το take away. Πιο συγκεκριμένα,

Ειδικότερα, από σήμερα απαγορεύεται η παραμονή των πελατών, που περιμένουν για take away μέσα ή έξω από την επιχείρηση. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης «για την ανάγκη αποφυγής συγχρωτισμού πέριξ χώρων εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων». Πρόστιμο 300 ευρώ θα πληρώνουν όσοι καταναλωτές παραμένουν στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), ενώ το πρόστιμο στην περίπτωση της επιχείρησης φθάνει τις 3.000 ευρώ.

naftemporiki.gr