Χίλτον Βαλεντίν : Πέθανε o συνιδρυτής των The Animals

Ο κιθαρίστας Χίλτον Βαλεντίν, συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος The Animals, ο οποίος είχε συνθέσει την εισαγωγή του θρυλικού τραγουδιού «House of the Rising Sun», πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τα αίτια θανάτου του.

Το τραγούδι «Τhe House of the Rising Sun» έγινε γνωστό το 1964 από τους The Animals και είναι μια από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της φολκ-ροκ μουσικής.

Το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες. Έχει μείνει στην κορυφή των βρετανικών, αμερικανικών και καναδικών chart για μεγάλα διαστήματα. Από πολλούς, θεωρείται, το πρώτο επιτυχημένο φολκ-ροκ κομμάτι.