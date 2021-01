Το μενού στο τραπέζι του διαλόγου

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Κοκκαλιάρη

Η κλεψύδρα μετρά αντίστροφα για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας, με το «ραντεβού» να έχει κλειστεί για τις 25 του μήνα στην Κωνσταντινούπολη. Αδιαμφισβήτητα η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου έπειτα από πέντε χρόνια είναι μια θετική εξέλιξη, ωστόσο μια σειρά δηλώσεων αξιωματούχων της γειτονικής χώρας δημιουργούν προβληματισμό.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει με μια σειρά κινήσεων το φιλοευρωπαϊκό της προφίλ, ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας και αποσύροντας το Oruc Reis. Ωστόσο αυτή είναι η μία μόνο πλευρά του νομίσματος. Με δηλώσεις τους Τούρκοι αξιωματούχοι ανεβάζουν εκ νέου τους τόνους, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στην Αθήνα για τις πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Τουρκία επιδιώκει έναν ουσιαστικό διάλογο ή προσθέτοντας όλο και περισσότερα θέματα στο τραπέζι απλά επιδιώκει να τορπιλίσει τη διαδικασία μεταθέτοντας όμως τις ευθύνες στην Αθήνα. Το κατά πόσο πρόκειται για ένα blame game ή ανοίγει ένα ουσιαστικό παράθυρο διαλόγου είναι κάτι που θα φανεί την επόμενη εβδομάδα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η ελληνική πλευρά καλείται να συνεχίσει να ξεδιπλώνει μια στρατηγική σε πολλά επίπεδα και να μην υπάρξει «χαλάρωση» στον δρόμο προς τις διερευνητικές. Εκτός συνόρων απαιτείται να συνεχιστεί ο διπλωματικός μαραθώνιος, ενώ εντός συνόρων είναι αναγκαίο να υπάρξει έστω και μια μίνιμουμ πολιτική συνεννόηση. Οι «κόκκινες γραμμές» της χώρας είναι γνωστές και με βάση αυτές πρέπει να χαραχθεί ένα αρραγές εθνικό μέτωπο.

Στα συν είναι η ευρύτατη πλειοψηφία που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη Βουλή σε μια σειρά κρίσιμων ψηφοφοριών. Η αρχή έγινε με το νομοσχέδιο για την απόκτηση των γαλλικών αεροσκαφών Rafale και ακολούθησε χθες το νομοσχέδιο για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου αποτελεί ένα μικρό πρώτο βήμα. Έως ότου όμως η Άγκυρα ανοίξει τα χαρτιά της καλό είναι να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι. Άλλωστε it takes two to tango.