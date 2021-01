Click in shop... εδώ και τώρα

Από την έντυπη έκδοση

Του Φάνη Ζώη

Η επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου με τη μέθοδο click in shop είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί άμεσα και να αφορά το σύνολο του λιανεμπορίου και όχι μόνο συγκεκριμένους κλάδους, δεδομένου ότι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα βιωσιμότητας για όλους. Αυτό επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, τονίζοντας ότι «η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου με τη μορφή του click away όπως επιστημονικώς διαπιστώθηκε, συνεισφέρει μόνο 4% στην υγειονομική επιβάρυνση, το click in shop μόνο 5%, ενώ ο περιορισμός της κινητικότητας στον δημόσιο χώρο μπορεί τεκμηριωμένα πλέον να αποφευχθεί με αυστηρή θέσπιση γεωγραφικών κριτηρίων για τις μετακινήσεις».

Δεδομένων των επιστημονικών αποδείξεων, την έως σήμερα εμπειρία λειτουργίας του λιανικού εμπορίου, αλλά και την κρίσιμη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι επιχειρήσεις, πρέπει υγειονομικοί επιστήμονες και κυβέρνηση να σταθμίσουν τα πραγματικά δεδομένα και να λάβουν τη βέλτιστη απόφαση για το σύνολο της κοινωνίας, αναφέρει ο Σύλλογος.

Από την πλευρά του, και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ζητεί το άνοιγμα όλων των καταστημάτων λιανικής με click in shop, καθώς και να παραταθεί η περίοδος των εκπτώσεων. Από την αρχή του δεύτερου lockdown, αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, το Επιμελητήριο είχε προτείνει τη λειτουργία των καταστημάτων με προκαθορισμένα ραντεβού και έναν πελάτη κάθε φορά εντός του καταστήματος. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου επαναλαμβάνει το αίτημα αυτό, ζητώντας να εφαρμοστεί για όλα τα μαγαζιά και όχι μόνο για συγκεκριμένους κλάδους, δεδομένης της αδυναμίας των μικρών επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν e-shop να ανταποκριθούν στο click away