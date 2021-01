Να εξασφαλιστούν ως δημόσια αγαθά τα εμβόλια ζητούν 38 ευρωβουλευτές

«Να εξασφαλιστούν ως δημόσια αγαθά τα εμβόλια για την Covid-19» ζητούν με επιστολή τους 38 ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και τον Πρασίνων προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον Ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

«Τα εμβόλια για την Covid-19 πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πράξη ως δημόσια αγαθά που θα είναι εγγυημένα για όλους. Η ΕΕ πρέπει να ξεπεράσει τα εμπόδια και τους περιορισμούς που απορρέουν από τις πατέντες ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρεία παραγωγή και διανομή των εμβολίων σε όλες τις χώρες και σε όλους τους πολίτες», γράφουν στην επιστολή τους οι ευρωβουλευτές που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Οι 38 καλούν επίσης την ηγεσία της ΕΕ «να λάβει ριζικά μέτρα για να αποφύγει περαιτέρω καθυστερήσεις στην πρόσβαση των πολιτών στα νέα εμβόλια, ξεπερνώντας οποιοδήποτε αδιέξοδο. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να προστατευτεί αποτελεσματικά η δημόσια υγεία αλλά και η οικονομία, η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη».

Κλείνοντας την επιστολή τους τονίζουν τη σημασία η ΕΕ να συνεχίσει να αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο ανθρωπιστικής βοήθειας, στηρίζοντας την πρωτοβουλία ‘COVAX’ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την προμήθεια οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων εμβολίων σε όλο τον κόσμο, ιδίως στις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον λέγοντας ότι «παραμένει αβέβαιο το εάν ο ΕΜΑ θα συστήσει το εμβόλιο της AstraZeneca εντός του Ιανουαρίου, η Sanofi και η GSK έχουν ανακοινώσει ότι τα εμβόλιά τους για την Covid-19 δεν θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του 2021, το υπό ανάπτυξη εμβόλιο από την Johnson & Johnson δεν αναμένεται πριν από τον Μάρτιο, ενώ οι δόσεις που παραγγέλθηκαν από την CureVac δεν αναμένονται μέχρι το καλοκαίρι».

Ποιοι υπογράφουν

Την επιστολή υπογράφουν: Δημήτρης Παπαδημούλης (The Left), Rasmus ANDRESEN (Verts/ALE), Κονσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Pernando BARRENA ARZA (The Left), Manuel BOMPARD (The Left), Marc BOTENGA (The Left), Reinhard Hans BÜTIKOFER (Verts/ALE), Leila CHAIBI (The Left), Ignazio CORRAO (Verts/ALE), Clare DALY (The Left), Özlem DEMIREL (The Left), Cornelia ERNST (The Left), Daniel FREUND (Verts/ALE), Γεώργιος Γεωργίου (The Left), Αλέξης Γεωργούλης (The Left), Francisco GUERREIRO (Verts/ALE), José GUSMÃO (The Left), Henrike HAHN (Verts/ALE), Πέτρος Κόκκαλης (The Left), Kateřina KONEČNÁ (The Left), Στέλιος Κούλογλου (The Left), Ελενα Κουντουρά (The Left), Aurore LALUCQ (S&D), Erik MARQUARDT (Verts/ALE), Marisa MATIAS (The Left), Emmanuel MAUREL (The Left), Tilly METZ (Verts/ALE), Silvia MODIG (The Left), Hannah NEUMANN (Verts/ALE), Jutta PAULUS (Verts/ALE), Maria Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (The Left), Martin SCHIRDEWAN (The Left), Helmut SCHOLZ (The Left), Ernest URTASUN (Verts/ALE), Monika VANA (Verts/ALE), Idoia VILLANUEVA RUIZ (The Left), Nikolaj VILLUMSEN (The Left), Mick WALLACE (The Left).

