Ελληνικά «Μήλα» ένα βήμα πριν από την είσοδό τους στη λεωφόρο των Όσκαρ

Τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου, συμπαραγωγός των οποίων είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφο, βρίσκονται ένα βήμα πριν από την είσοδό τους στην κεντρική λεωφόρο των Όσκαρ.





Τα «Μήλα», η πρόταση της Ελλάδος για τις υποψηφιότητες στην κατηγορία της Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, στη διαδρομή τους προς το Όσκαρ έχουν πολύτιμη σύμμαχό τους την Κέιτ Μπλάνσετ. Ως γνωστόν, η διάσημη ηθοποιός συνδράμει από τη θέση του executive producer στην προώθηση της ταινίας.





Σε κοινή δράση για να φτάσει η ελληνική πρόταση στα Όσκαρ προχώρησαν το Los Angeles Greek Film Festival και το UCLA Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture. Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, θα προβάλουν διαδικτυακά τα «Μήλα» –η 24ωρη διάθεση της ταινίας θα είναι ελεύθερη- παρέχοντας τη δυνατότητα και στους ψηφοφόρους της Αμερικανικής Ακαδημίας να δουν την ταινία.





Από τις πρώτες ημέρες του 2021 τα «Μήλα» είναι διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κινηματογραφικού Τύπου –και όχι μόνον- σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.

• Η εφημερίδα Los Angeles Times στην ηλεκτρονική της έκδοση, στις 12 Ιανουαρίου, γράφει: «Η πρόταση της Ελλάδας μάς φέρνει μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είναι διαφορετική από τη δική μας, όταν ένας άγνωστος ιός ρίχνει ξαφνικά τους ανθρώπους σε αμνησία».





• Το περιοδικό The Hollywood Reporter έχει τα «Μήλα» ανάμεσα στις τρεις καλύτερες ξενόγλωσσες ταινίες του 2020. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Αμερικανικής Ακαδημίας μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε όλες τις κατηγορίες των Όσκαρ.





• Το Screen Daily, το ημερήσιο ηλεκτρονικό δελτίου του βρετανικού περιοδικού Screen International, στις 8 Ιανουαρίου, τοποθετεί τα «Μήλα» στην 6η θέση μιας λίστας με τις καλύτερες ταινίες του 2020.





