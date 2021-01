Ν. Παπαθανάσης: Κρίσιμη ημέρα αποφάσεων η Παρασκευή για το άνοιγμα της αγοράς

Δεν είναι σίγουρο ότι θα αποφασιστεί η λειτουργία των καταστημάτων με ραντεβού, αν και υπάρχει σχετική πρόταση, τόνισε σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.

Έχει προταθεί, ωστόσο, το click away, πρόσθεσε ο υπουργός, ως τρόπος έναρξης της αγοράς, όπως αναφέρθηκε και χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός από το click away, σημείωσε, εξετάζεται και το click in shop, δηλαδή η λειτουργία των καταστημάτων με ραντεβού εντός χώρου. Και οι δύο τρόποι, ωστόσο, θα πραγματοποιούνται αυστηρώς με ραντεβού, διευκρίνισε ο υπουργός.

«Υπάρχει πρόβλεψη τι κινητικότητα θα δημιουργήσει το κάθε μέτρο που προστίθεται και οι ειδικοί θα αποφασίσουν ποιο μέτρο χωρά», υπογράμμισε.

Για τον λόγο αυτό, η τελική απόφαση βρίσκεται στην κρίση της επιτροπής των ειδικών. Εκείνη κρατά το μοντέλο και εξετάζει την κινητικότητα σε κάθε τομέα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι σημαντική ημέρα θεωρείται η Παρασκευή, εφόσον συνεδριάζει η επιτροπή, όπου εξετάζονται τα επιδημιολογικά δεδομένα, κατατίθενται και συζητούνται προτάσεις για την πανδημία και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων.

Η τελική απόφαση, όμως, λαμβάνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ανακοινώνεται από τον αρμόδιο υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Ν. Χαρδαλιά, εξήγησε ο υπουργός.