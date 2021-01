Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών 160 χρόνων στο σταθμό του Αστεροσκοπείου στο Θησείο

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 αλλά και κατά το πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου 2021 αποτελούν ρεκόρ τουλάχιστον των τελευταίων 160 ετών για την Αθήνα, σύμφωνα με το ιστορικό αρχείο του ΕΑΑ που χρονολογείται από τo 1860.

Συγκεκριμένα, ο Δεκέμβριος του 2020 ήταν ο θερμότερος Δεκέμβριος στη περίοδο αναφοράς ως προς τη μέση ελάχιστη (νυχτερινή) θερμοκρασία (11.7 0C) και ο δεύτερος θερμότερος ως προς τη μέση θερμοκρασία (13.8 0C), (με πρώτο το Δεκέμβριο του 1960 με 14.1 0C).

Κατά το πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου 2021, η μέση θερμοκρασία στο Θησείο ήταν 14.8 0C, η μέση μέγιστη 18.3 0C και η μέση ελάχιστη 12.1 0C. Οι τιμές αυτές είναι οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα κατά τον τελευταίο τουλάχιστον ενάμιση αιώνα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, ενώ είναι μεγαλύτερες κατά 5 περίπου βαθμούς από τις αντίστοιχες μέσες κλιματικές τιμές της πιο πρόσφατης περιόδου αναφοράς, 1981-2010.

Στις 9/1/2021 η θερμοκρασία στο Θησείο ξεπέρασε τους 22.2 βαθμούς, αποτελώντας επίσης ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών (μαζί με το 2010) για το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Θερμοκρασία ρεκόρ ίση με 17 0C σημειώθηκε και στην ελάχιστη (νυχτερινή) θερμοκρασία.

Ας σημειωθεί τέλος ότι και σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2020 ήταν η πιο θερμή χρονιά (μαζί σε το 2016) που καταγράφηκε ποτέ στη Γη. Τα παραπάνω γεγονότα αποτελούν "καθαρά σημάδια" της κλιματικής αλλαγής τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως.

Οι Έλληνες επιστήμονες μέσω του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT, μελετούν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας της χώρας μας και αναπτύσσουν εργαλεία για έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών από τα "ακραία" καιρικά φαινόμενα που συνοδεύουν την κλιματική αλλαγή.