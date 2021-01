Ο Έλον Μασκ προσπερνά τον Τζεφ Μπέζος και γίνεται ο πλουσιότερος άνθρωπος

Πάντως, ο ίδιος ο Έλον Μασκ φάνηκε μάλλον σαστισμένος από την σχετική είδηση. Η πρώτη του αντίδραση σε μία σχετική ανάρτηση στο Twitter ήταν να σχολιάσει με την φράση "how strange" (δηλαδή “πόσο παράξενο”) και στην συνέχεια να σχολιάσει "Well, back to work..." (δηλαδή “λοιπόν, επιστρέφουμε στην δουλειά” σε ελεύθερη μετάφραση).