Μαράια Κάρεϊ : Το «All I Want for Christmas Is You» στην κορυφή 26 χρόνια

Από το 1994, όταν κυκλοφόρησε, μέχρι σήμερα, το «All I Want for Christmas Is You» είναι το τραγούδι-συνώνυμο της εορταστικής περιόδου. Είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει γίνει Νο1 σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες, ενώ έχει χαρίσει στην Μαράια Κάρεϊ τρία βραβεία Γκίνες.

Με περισσότερες από 14 εκατομμύρια πωλήσεις και μια θέση ανάμεσα στα best-selling single όλων των εποχών, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Φέτος, για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα το «All I Want for Christmas Is You» παραμένει στο νούμερο ένα των Top 100 τραγουδιών της λίστας Christmasy Rolling Stone. Το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ συγκεντρώνει 50 εκατομμύρια ροές ήχου και 13.400 πωλήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από την 18η Δεκεμβρίου έως την παραμονή των Χριστουγέννων.

Το «Rockin Around the Christmas Tree» της Μπρέντα Λι, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1958, είναι στη δεύτερη θέση με σχεδόν 45 εκατομμύρια ροές ήχου. Το «Jingle Bell Rock» του Μπόμπι Χελμς, το «A Holly Jolly Christmas» του Μπερλ Ιβς και το «It’s the Most Wonderful Time of the Year» του Άντι Ουίλιαμς συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Η λίστα Top 100 του Rolling Stone παρακολουθεί τα πιο δημοφιλή τραγούδια της εβδομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τραγούδια ταξινομούνται με βάση τις ροές ήχου και τις πωλήσεις, ενώ δεν καταγράφεται η ακρόαση μέσα από ψηφιακούς ή συμβατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.