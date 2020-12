Ταχεία η ανάπτυξη της σύνδεσης Internet μέσω οπτικής ίνας μέχρι το 2026

Σύμφωνα με έρευνα του iDate, η οποία παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο FTTH Council Europe, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών που διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση μέσω Fiber to the Home (FTTH) και Fiber to the Building (FTTB), σε 39 χώρες της Ευρώπης, αναμένεται να φθάσει φέτος τα 86 εκατ. από 70 εκατ. το 2019.

Η έρευνα του iDate εξέτασε και την πορεία του FTTH-B στα 27 κράτη - μέλη της Ε.Ε. συν το Ηνωμένο Βασίλειο και εντόπισε παρόμοιους ρυθμούς ανάπτυξης στις χώρες της περιοχής. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συνδρομητών FTTH/ FTTB σε αυτές τις χώρες αναμένεται να τριπλασιαστεί περίπου έως το 2026, φθάνοντας τα 148 εκατ. από 49 εκατ. φέτος. Αυτή η ανάπτυξη θα προκύψει από την επιτάχυνση της ανάπτυξης σε βασικές αγορές, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.

Στις αγορές αυτές αναμένεται ανάπτυξη της τάξης του 730% στη Γερμανία, του 548% στο Ηνωμένο Βασίλειο και του 218% στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις (State of Fibre: new Market Forecasts 2020-2026), τα σπίτια στην Ευρώπη με πρόσβαση σε FTTH/ FTTB στις 28 χώρες μέλη της Ε.Ε. υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 202 εκατ. το 2026, έναντι 105 εκατ. το 2020 (από 88 εκατ. το 2019 και μόλις 26,2 εκατ. το 2012).

Παράλληλα, το FTTH Council Europe δημοσίευσε, επίσης, μια ξεχωριστή μελέτη από τη Wik, που παρακολουθεί την πρόοδο με την απενεργοποίηση των υποδομών χαλκού. Η μελέτη διαπιστώνει ότι η εικόνα στην Ευρώπη, όσον αφορά αυτή την πρόοδο, είναι κατακερματισμένη.

Ωστόσο, στα κράτη που έχει προχωρήσει η αυτή η απενεργοποίηση του χαλκού και έχει γίνει η μετάβαση σε οπτικές ίνες, έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομία και το περιβάλλον, καθώς και για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ικανοποίησης των πελατών. Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη διακοπή του χαλκού, υπήρξε θετικός παράγοντας σε ορισμένες χώρες για την τόνωση της απορρόφησης των οπτικών ινών.

Με την απενεργοποίηση των παλαιών δικτύων, οι κατεστημένοι πάροχοι ελπίζουν να εξασφαλίσουν μείωση του κόστους, ιδίως στις λειτουργίες δικτύου. Τα δίκτυα ινών, σύμφωνα με όσα τονίζουν οι ερευνητές, έχουν έως και 15 φορές χαμηλότερο ποσοστό βλάβης και χρησιμοποιούν έως και 85% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα δίκτυα, που βασίζονται στον χαλκό.

