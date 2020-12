Navtex: Επιστρέφει, μέχρι τον Ιούνιο, στην Ανατολική Μεσόγειο το Oruc Reis

Νέα Navtex για το Oruc Reis εξέδωσε η Τουρκία την Τρίτη, δεσμεύοντας περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, στα ανοιχτά της Αττάλειας, αλλά εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων

Η Navtex έχει ισχύ από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 21 Ιουνίου και αφορά σεισμικές έρευνες, απο το Oruc Reis σύμφωνα με τον Ωκεανογραφικό Σταθμό της Αττάλειας. To πλοίο θα αακολουθούν και τα δύο βοηθητικά σκάφη, τα «Ataman» και «Cengiz Han»,

Δείτε τη NAVTEX



TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N - 030 34.37 E

35 53.85 N - 031 03.72 E

36 16.17 N - 031 38.63 E

36 47.82 N - 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.