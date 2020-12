Η Ναϊόμι Άκι θα υποδυθεί τη Γουίτνεϊ Χιούστον στο επερχόμενο βιογραφικό μιούζικαλ της Sony, «I Wanna Dance With Somebody».

Η Στέλλα Μέγκι σκηνοθετεί την ταινία με βάση το σενάριο του Άντονι ΜακΚάρτεν, σεναριογράφου του «Bohemian Rhapsody». Η ταινία «I Wanna Dance With Somebody» θα αρχίσει να προβάλλεται την Ημέρα των Ευχαριστιών του 2022.

«Περάσαμε το μεγαλύτερο διάστημα του περασμένου έτους σε μια εξαντλητική αναζήτηση για μια ηθοποιό που θα μπορούσε να ενσαρκώσει τη Γουίτνεϊ Χιούστον. Η Ναϊόμι Άκι μάς εντυπωσίασε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Μας συγκίνησε η ικανότητά της στη σύλληψη της σκηνικής παρουσίας ενός παγκόσμιου ειδώλου» ανέφερε η Στέλλα Μέγκι.

Η ταινία «I Wanna Dance With Somebody» ακολουθεί τα έργα και τις ημέρες της Χιούστον, της εμβληματικής τραγουδίστριας των διαχρονικών επιτυχιών «I Will Always Love You» και «How Will I Know». Η Γουίτνεϊ Χιούστον –που πέθανε το 2012, έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στο ρομαντικό θρίλερ του 1992 «The Bodyguard».