«Η θάλασσα ανάμεσα στην ψυχή μου», σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη Γραμμάτων

Ένα ροκ μιούζικαλ μαύρου χιούμορ, με πρωταγωνιστές... βαλσαμωμένα ζώα που τραγουδούν την ιστορία τους, ως μάρτυρες του θανάτου τους και ως αφηγητές της μακράς ιστορίας θανάτων και φόνων στη Μεσόγειο, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση, στις 20 Δεκεμβρίου.

Το έργο δεν είναι άλλο από την ιδιότυπη εγκατάσταση «Η θάλασσα ανάμεσα στην ψυχή μου» (The Sea between My Soul) του Λιβανέζου εικαστικού, σκηνοθέτη, μουσικού Ράεντ Γιασίν, σε μουσική και στίχους του Αμερικανού Άλαν Μπίσοπ του συγκροτήματος Sun City Girls.

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα του ήταν στις 13 Μαρτίου 2020 στη Στέγη και είχε αναβληθεί λόγω της απαγόρευσης θεαμάτων με φυσική παρουσία θεατών.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 ξαναστήθηκε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης και κινηματογραφήθηκε, ειδικά για προβολή στο ψηφιακό περιβάλλον. Στην κινηματογράφηση χρησιμοποιήθηκαν αναμορφικοί φακοί για να ζωντανέψουν οι πρωταγωνιστές και να ακουστεί καλύτερα η φωνή τους. Επιλέχθηκε αργή κίνηση κάμερας, για να δοθεί έμφαση στην «ακινησία» της σκηνής, αλλά και μια σινεμασκόπ ψευδαίσθηση.

Πρόκειται για μια πολυαισθητηριακή θεατρική παράσταση, που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό θέαμα, υπερβαίνοντας τα όρια της εγκατάστασης, θεάτρου και μουσικής, ζωής και θανάτου.

Παλιός γνώριμος από έκθεσή του στην γκαλερί Καλφαγιάν, ο Ραέντ Ρασίν σημειώνει για τη «Θάλασσα ανάμεσα στην ψυχή μου»: «Όπως ακριβώς τα ζώα έχουν απωθηθεί από το κάδρο μας στη σύγχρονη εποχή, το ίδιο ισχύει και για τον ίδιο τον θάνατο. Μας προκαλεί δυσφορία να βλέπουμε κατάματα τον θάνατο, παρότι ο άνθρωπος είναι αυτός που ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους στον κόσμο. Όλο και περισσότερο αποκρύπτεται από εμάς η όψη του θανάτου, καθώς αποφεύγουμε με κάθε δυνατό τρόπο να τον αντικρίσουμε.



Όσο ενοχλητικό κι αν είναι, τα συγκεκριμένα ζώα ενσωματώνουν μια αληθινή αναπαράσταση του θανάτου, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Προκειμένου να αφηγηθεί κανείς μια ιστορία για τον θάνατο, δεν υπάρχει καλύτερος αφηγητής από τους ίδιους τους αποθανόντες. Σαν να έχουν αναστηθεί από ένα άγνωστο παρελθόν, αυτά τα ζώα εξιστορούν το μοιραίο ταξίδι τους, μιλώντας από μια διάσταση πέρα από αυτήν που ξέρουμε. Απομακρυσμένα από το φυσικό ενδιαίτημά τους και εκτοπισμένα σε ένα αστικό τοπίο, κάπου κοντά στη θάλασσα, η εμφάνισή τους κατ’ αυτό τον τρόπο προφητεύει τρόπον τινά την τρέχουσα σκοτεινή στιγμή των καιρών μας».

Μια γεύση από τη «Θάλασσα ανάμεσα στην ψυχή μου» δίνει το video clip της παραγωγής στην διεύθυνση https://youtu.be/h5jgZYL0K4A.