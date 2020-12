Safe_expression: Συλλογή ρούχων προσαρμοσμένη στο ψηφιακό σας αποτύπωμα

Στις μέρες μας, η αυτοέκφραση δεν αφορά μόνο την ανάδειξη της ατομικότητάς μας μέσω των ρούχων που φοράμε και της γενικότερης εμφάνισής μας, αλλά και τις δραστηριότητές μας στο διαδίκτυο - με πολλούς από εμάς να χρησιμοποιούμε νέα μέσα για να μοιραστούμε τις απόψεις και τις πεποιθήσεις μας.

Πώς μπορούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν τις ψηφιακές τους ταυτότητες και να εκφραστούν διατηρώντας ταυτόχρονα τη μοναδικότητά τους ασφαλή στο διαδίκτυο; Για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία του απορρήτου και την ελευθερία της έκφρασης, η Kaspersky και το διεθνές techwear brand KRAKATAU κυκλοφόρησαν συλλογή ρούχων τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν μέσω της ψηφιακής αποτύπωσης της ταυτότητας του κατόχου - τη συλλογή Safe_expression.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Kaspersky, το 37% των millennials πιστεύουν ότι είναι πολύ βαρετοί για να πέσουν θύμα ψηφιακού εγκλήματος. Ωστόσο, η ανάλυση πολλών αγορών Darknet από ειδικούς της Kaspersky δείχνει ότι τα δεδομένα μας μπορούν να είναι πολύτιμα όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους ψηφιακούς εγκληματίες. Έτσι, μεταξύ των πιο πολύτιμων και επιθυμητών δεδομένων που πωλούνται σε αυτές τις αγορές είναι φωτογραφίες που κοινοποιούνται μέσω εγγράφων, όπως διαβατήρια ή άδειες οδήγησης (αξίας έως και 40-60 δολάρια), ιατρικά αρχεία (έως και 30 δολάρια), στοιχεία πιστωτικής κάρτας (έως και 20 δολάρια), λογαριασμοί PayPal (έως και 500 δολάρια) και πλήρεις πληροφορίες ταυτότητας (έως 10 δολάρια). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους κακόβουλους σκοπούς, από τη χρήση των δεδομένων για απόσπαση χρημάτων, μέχρι και εκβιασμό.

Το διαδίκτυο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μάς δίνουν τεράστιες ευκαιρίες για να μοιραστούμε τις απόψεις μας και να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι ένα ασφαλές μέρος για να εκφραζόμαστε. Η Kaspersky έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα μοναδικά δεδομένα των ανθρώπων και στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εκφραστούν με ασφάλεια.

Η αποκλειστική συλλογή που έχει σχεδιαστεί με την KRAKATAU σας προσκαλεί να δημιουργήσετε ένα ένδυμα που αναδεικνύει τη μοναδικότητά σας και αποκαλύπτει πόσο έτοιμοι είστε για την προστασία του απορρήτου σας. Τα είδη ένδυσης βασίζονται στο ψηφιακό αποτύπωμα ενός ατόμου. Απαντώντας απλά σε μερικές ερωτήσεις από ένα ειδικό chat bot σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και τις συνήθειες απορρήτου σας, θα λάβετε τη δική σας μοναδική εκτύπωση. Η εκτύπωση είναι φτιαγμένη από μοναδικούς αλγόριθμους που αναλύουν τα προβλήματα απορρήτου των χρηστών. Όσο περισσότερο ένα άτομο ανησυχεί για το απόρρητό του - τόσο πιο περίπλοκη ή πιο αρμονική θα είναι μια εκτύπωση.

«Η έκφραση της ατομικότητας ήταν πάντα σημαντική για τους ανθρώπους και σήμερα έχουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες να το κάνουμε ψηφιακά. Βλέπουμε πώς οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν μια θετική αλλαγή στον κόσμο, κοινοποιώντας τις ιστορίες τους και τι αντιπροσωπεύουν. Αλλά είναι επίσης σημαντικό η αυτοέκφρασή μας να είναι επίσης ασφαλής καθώς ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός και τα δεδομένα που κοινοποιούμε στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά προσωπικά και πολύτιμα, καθιστώντας ζωτικής σημασίας για όλους μας να γνωρίζουμε πώς να τα προστατεύσουμε», σχολιάζει ο Andrew Winton, Αντιπρόεδρος για το Global Marketing στην Kaspersky. «Δημιουργώντας αυτήν τη συλλογή με την KRAKATAU θέλουμε να μιλήσουμε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας με τρόπο που να σχετίζεται με τη μόδα και απλώς να εξηγήσουμε πώς η αυτοέκφρασή σας μπορεί να παραμείνει ανεξάρτητη και προστατευμένη».

«Αυτό που μας άρεσε ιδιαίτερα για αυτήν την ιδέα συνεργασίας είναι το δημιουργικό Do It Yourself (DIY) στοιχείο, όπου οι άνθρωποι μπορούν να προσαρμόσουν τα ρούχα για να ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους. Επιπλέον, η προσαρμογή δεν βασίζεται στα συναισθήματα των ανθρώπων, αλλά στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις συσκευές τους και τις ψηφιακές τους συνήθειες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Στο τέλος, η ασφάλεια έχει γίνει το βασικό θέμα της συλλογής - δείχνει πώς μπορείτε να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή στο διαδίκτυο, ενώ τα είδη ένδυσης από τη συλλογή σάς προστατεύουν από τις σκληρές καιρικές συνθήκες του πραγματικού κόσμου», σχολιάζει η ομάδα της KRAKATAU.

Η limited συλλογή Safe_expression χρησιμοποιεί πειραματικές τεχνολογίες και διαθέτει t-shirts, φούτερ και μπουφάν σε μαύρο και νέον πράσινο χρώμα. Τα είδη της συλλογής είναι κατασκευασμένα από Repreve ανακυκλώσιμο γέμισμα και διαθέτουν αδιάβροχη επίστρωση. Κάθε κομμάτι συμπληρώνεται από μινιμαλιστικά σχεδιαστικά σήματα και μπορεί να ενεργοποιήσει την ιδέα πίσω από τη συλλογή, η οποία είναι να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο ένδυμα προσαρμοσμένο από το ψηφιακό σας αποτύπωμα σε έναν διαδικτυακό δημιουργό μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.