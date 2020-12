Κορωνοϊός: Πέθανε ο τραγουδιστής Charley Pride

Ο διάσημος τραγουδιστής της country μουσικής Charley Pride πέθανε, σε ηλικία 86 ετών, από επιπλοκές του κορωνοϊού στο Ντάλας του Τέξας.

Γεννημένος το 1934 σε ένα χωριό του Μισισίπι, μάζεψε βαμβάκι σε φυτείες, έπαιξε μπέιζμπολ, υπηρέτησε στον στρατό των ΗΠΑ και εργάστηκε σε χαλυβουργείο της Μοντάνα πριν μετακομίσει στο Νάσβιλ - στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και καθιερωθεί ως «ο πρώτος μαύρος σούπερ σταρ της country μουσικής».

CHARLEY PRIDE - TOPIC

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τις επιτυχίες του «Kiss an Angel Good Mornin'» και «Is Anybody Goin' to San Antone».

Συνολικά 52 τραγούδια του μπήκαν στο Τοπ 10 των επιτυχιών της country και 29 από αυτά έφτασαν στην κορυφή. Έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέβηκε στη σκηνή του Grand Ole Opry, από τη δεκαετία του 1920 που ιδρύθηκε.