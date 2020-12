Ανοίγουν βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια και ΚΤΕΟ- Υποχώρηση κρουσμάτων

Ξεκινούν σήμερα την λειτουργία τους τα καταστήματα τα οποία πήραν το «πράσινο φως» από την κυβέρνηση για να λειτουργήσουν κατά την διάρκεια των γιορτών και υπό αυστηρούς όρους και περιορισμούς. Την ίδια ώρα, σε τριψήφια επίπεδα υποχώρησαν χθες τα ημερήσια κρούσματα με τον ΕΟΔΥ να ανανοικώνει 693 νέες μολύνσεις.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι παραδοσιακά το Σαββατοκύριακο διερνεργούνται σημαντικά λιγότερα τεστ. Για χθες Κυριακή πραγματοποιήθηκαν 9.432 μοριακά και 6.360 rapid test, δηλαδή συνολικά 15.792 τεστ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έγιναν σχεδόν τα μισά τεστ σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο. Το Σάββατο διενεργήθηκαν 31.284 τεστ, 15.683 μοριακά και 15. 601 rapid).

Λιγότερα τεστ, λιγότερα κρούσματα και διατήρηση της πίεσης στο σύστημα υγείας ήταν η εικόνα που φάνκηκε από την χθεσινή επιδιομιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ με 552 ασθενείς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Σε ψηλά επίπεδα διατηρείται και ο αριθμός των απωλειών, με τους ασθενείς που νικήθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο από τον κορωνοϊό να φτάνουν τους 85.

Τι ανοίγει σήμερα

Ρολά αναβάζουν από σήμερα το πρωί, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, κουρεία και ΚΤΕΟ, με το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας τους να είναι από τις 7:00 έως τις 21:00.

Σύμφωνα με την απόφαση για τα νέα μέτρα:

Βιβλιοπωλεία

- Για τα βιβλιοπωλεία, επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα με κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις προϋποθέσεις:

α) Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

β) Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

γ) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ.

δ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

Κομμωτήρια

- Η λειτουργικά των κομμωτηρίων αφορά: στις υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού/ΚΑΔ 96.02.10, τις υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών/ΚΑΔ 96.02.11, τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.01, τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο, τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.02, τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών/ΚΑΔ 96.02.12, τις υπηρεσίες κουρείου/ΚΑΔ 96.02.12.01, τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες/ ΚΑΔ 96.02.12.02, τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες/ΚΑΔ 96.02.12.03 και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

- Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.

- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

- Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

- Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ..

- Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

ΚΤΕΟ

Από σήμερα ανοίγουν και τα ΚΤΕΟ για μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους.

Για τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών/ΚΑΔ 71.20.14.00 προβλέπεται ότι:

- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

- Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα άτομα.

Πρεμιέρα χθες για το click away

Στο μεταξύ επίσημη πρώτη έκανε χθες το σύστημα click away, δηλαδή της λιανικής πώλησης με διαδικασία προ-αγοράς και παραλαβής από εξωτερικό χώρο του καταστήματος.Το click away ισχύει για όσα εμπορικά καταστήματα μπορούν να υποστηρίξουν από σήμερα τη λειτουργία του και αποτελεί συμληρωματικό μέτρο, σύμφωνα με την κυβέρνηση η οποία διαμηνύει ότι γνωρίζει πως ένα τέτοιο μέτρο δεν δύναται να αντισταθμίσει τον χαμένο τζίρο των εορτών. Ωστόσο, το μοντέλο λειτουργίας της εορταστικής αγοράς με το σύστημα του click away έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από τον εμπορικό χώρο που εστιάζει την κριτική του σε τρεις παραμέτρους. Τα καταστήματα που μπορούν να υποστηρίξουν το σύστημα του click away είναι ελάχιστα, όπως και εκείνα που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα με αποτέλεσμα η μέθοδος να ευνοεί τα μεγάλα καταστήματα. Τέλος τονίζεται ότι ο εορταστικός τζίρος για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τέτοιου είδους μέτρα.

Παράλληλα με την μέθοδο του click away θα επιτραπεί τελικά και η λειτουργία των εμπορικών κέντρων που δεν είχαν αρχικά συμπεριληφθεί στο μέτρο. Για να λειτουργήσουν τα εμπορικά κέντρα και τα shops-in a-shop καλούνται να στήσουν σταντ σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 25 του άρθρου 1, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αφορά τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσει η αγορά., εν μέσω της πανδημίας, για τις ημέρες των γιορτών.

«Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα και όσες λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), μπορούν να αναπτύξουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) έως δ).», όπως αναφέρεται.

Οι κανόνες

1. Ο πελάτης θα κάνει την παραγγελία είτε μέσω του e-shop, μέσω το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας επιχείρησης και πληρωμή μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών είτε μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας και πληρωμή, αν δεν υπάρχει e-shop, μέσω του συστήματος POS έξω από το κατάστημα.

2. Για να μετακινηθεί πελάτης θα πρέπει να έχει στην κατοχη του ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής ή αποστολή μηνύματος sms από την επιχείρηση που θα αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης, το ΑΦΜ της, την επωνυμία του πελάτη και την ακριβή ώρα κατά την οποία θα μπορεί ο πελάτης να παραλαμβάνει την παραγγελία του.

3. Θα επιτρέπεται μόνο ένα άτομο να πηγαίνει να παραλαμβάνει την παραγγελία του, και όχι ομάδες προσώπων, ολόκληρες οικογένειες ή παρέες. Η παραγγελία θα παραδίδεται σε ένα και θα παραλαμβάνεται από ένα άτομο.

Σχολιάζοντας την πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου ο υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης υσποτήριξε ότι κύλισε εξαιρετικά ικανοποιητικά. «Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες υπήρχαν χιλιάδες παραγγελίες που εκτελέστηκαν σήμερα. Ο πιο βασικός μας στόχος που ήταν να αποφορτίσουμε τους ταχυμεταφορείς, φαίνεται πως επετεύχθη. Πολλά μικρά καταστήματα έκαναν κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να πουλήσω ότι μπορεί να ισοφαρίσουν τον κανονικό τους τζίρο», πρόσθεσε ο υπουργός σχολιάζοντας την πρεμιέρα του click away, ενώ για τη λειτουργικά των εμπορικών κέντρων είπε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Αναφερόμεος στη λειτουργία των εμπορικών κέντρων ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «τα εμπορικά κέντρα δεν λειτουργούν». «Δεν μπορεί κάποιος να μπει στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων. Εφόσον πρόκειται όμως για ραντεβού με ένα πελάτη, για τα καταστήματα των εμπορικών κέντρων, μπορούν να κάνουν το ίδιο με τα υπόλοιπα καταστήματα παραδίδοντας στο δρόμο, σε έναν εξωτερικό χώρο, πάντα με ραντεβού και σε συγκεκριμένο χρόνο. Δε θέλαμε να ευνοήσουμε τα μεν ή τα δε καταστήματα», εξήγησε.

