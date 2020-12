Μπρίστολ: Έργο του Banksy εκτόξευσε την αξία σπιτιού

Ο γνωστός Βρετανός καλλιτέχνης του γκράφιτι και πολιτικός ακτιβιστής Banksy παρουσίασε τη νέα του τοιχογραφία σε τοίχο σπιτιού στο Μπρίστολ, που δείχνει μια γυναίκα να φτερνίζεται.



Ο Banksy επιβεβαίωσε στον ιστότοπό του και στο λογαριασμό του στο Instagram ότι το έργο ήταν δικό του. Η οδός Vale, η τοποθεσία που φιλοξενεί το έργο, είναι διάσημη ως ο πιο απότομος σε κλίση οικιστικός δρόμος της Αγγλίας. Η ηλικιωμένη γυναίκα στην τοιχογραφία κρατά ένα μαντήλι και φτερνίζεται τόσο δυνατά που της φεύγει η τσάντα και το μπαστούνι της και ένα μέρος της οδοντοστοιχίας της.

Εκατομμυριούχος μέσα σε διάστημα μερικών ωρών έγινε μια η 57χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού στην οδό Vale στο Μπρίστολ, που είδε την αξία του ακινήτου της να εκτοξεύεται έπειτα από την εικαστική παρέμβαση του Banksy.

Ο λόγος για την Aileen Makin η οποία ετοιμαζόταν να πουλήσει το σπίτι, εκτιμώντας ότι θα «έπιανε» 300.000 στερλίνες. Όμως πλέον, η αξία του ακινήτου εκτιμάται 5 εκατομμύρια στερλίνες.

Banksy - πανδημία

Δεν είναι η πρώτη φορά που έργο του Banksy εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τον Οκτώβριο, ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν πίσω από μια τοιχογραφία στο Λέντον του Νότινγχαμ που απεικόνιζε ένα κορίτσι που κάνει χούλα-χουπ με ένα ελαστικό αυτοκινήτου.

Νωρίτερα, το καλοκαίρι, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως είναι ο δημιουργός των γκράφιτι στο μετρό του Λονδίνου με τίτλο «If You Not Mask, You Don't Get a London Underground carriage» που απεικονίζει αρουραίους να φτερνίζονται και άλλους με μάσκες προσώπου. Ωστόσο, τα έργα αφαιρέθηκαν από την Transport for London στο πλαίσιο της πολιτικής κατά των γκράφιτι.