Βράβευση για το Πολυτεχνείο Κρήτης στον Διεθνή Διαγωνισμό 2020 IEEE ComSoc Student Competition

Η Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης κέρδισε την δεύτερη θέση στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό της IEEE Communications Society (ComSoc) με τίτλο 2020 IEEE ComSoc “Communications Technology Changing the Word” Student Competition. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός υψηλού κύρους διεξάγεται από το 2013, με συμμετοχή πανεπιστημιακών ομάδων απ’ όλο τον κόσμο, με ειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες.

Η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελούταν από τον υποψήφιο διδάκτορα Γεώργιο Βουγιούκα (επικεφαλής), τον μεταπτυχιακό φοιτητή Εμμανουήλ Ανδριανάκη και τον προπτυχιακό φοιτητή Νικόλαο Νταντιδάκη της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ). Επιβλέπων της εργασίας ήταν ο Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ Άγγελος Μπλέτσας.

Η εργασία είχε τίτλο «Recycling Radio Waves for the Wide Adoption of Precision Agriculture». Η εργασία περιγράφει τρόπους ανακύκλωσης των τηλεπικοινωνιακών σημάτων που εκπέμπονται στο περιβάλλον, με στόχο την σχεδίαση και υλοποίηση έξυπνων, υπερ-χαμηλού κόστους, ασύρματων αισθητήρων ευρείας χρήσης στην γεωργική παραγωγή.

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 54 ομάδες από Πανεπιστήμια όπως Shanghai Jiao Tong University (Κίνα), Drexel University (ΗΠΑ), Indian Institute of Technology Dehli (Ινδία), Indian Institute of Technology Kharagpur (Ινδία), Aalborg University (Δανία), National Cheng Kung University (Ταϊβάν), Johannes Kepler University (Αυστρία), Beihang University (Κίνα), Tampere University (Φινλανδία), University of Padova (Ιταλία), Universitat Politècnica de Catalunya (Ισπανία).

Τα μέλη της ομάδας: Γεώργιος Βουγιούκας, Εμμ. Ανδριανάκης, Ν. Νταντιδάκης

Η διαδικασία κρίσης έγινε σε 2 γύρους από επιτροπή 55 ειδικών, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές των Τηλεπικοινωνιών της IEEE Communications Society. Στον πρώτο γύρο οι εργασίες βαθμολογήθηκαν με βάση 5 κριτήρια: κοινωνική απήχηση/σημασία, τεχνικό περιεχόμενο, πρακτική εφαρμογή, πρωτοτυπία και ποιότητα παρουσίασης. Στον δεύτερο γύρο, τα μέλη της επιτροπής ψήφισαν 2 εκ των 14 καλύτερων που προέκυψαν από τον πρώτο γύρο.

Η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης ισοψήφισε στην δεύτερη θέση με την ομάδα του Beihang University (Κίνα). Σημειώνεται επίσης ότι στο περυσινό διαγωνισμό νικητές ήταν ομάδες από το MIT (ΗΠΑ), το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (Κίνα), το Πανεπιστήμιο Rutgers (ΗΠΑ) και το Technion (Ισραήλ).

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.comsoc.org/membership/ieee-comsoc-student-competition

https://www.comsoc.org/membership/ieee-comsoc-student-competition/winners