Σε «επικίνδυνα νερά» το Facebook: Αγωγές ίσως το αναγκάσουν να πουλήσει Instagram και WhatsApp

To Facebook θα μπορούσε να αναγκαστεί να πουλήσει το WhatsApp και το Instagram, αφού η US Federal Trade Commission και σχεδόν κάθε πολιτεία των ΗΠΑ προχώρησαν σε αγωγές κατά της εταιρείας, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποίησε μια στρατηγική «buy or bury» ενάντια σε αντιπάλους και προκειμένου να συγκρατήσει μικρότερους ανταγωνιστές.