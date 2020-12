«The New Rave»: Ταινία του Μουσείου Ντιζάιν του Λονδίνου

Ένα νέο φιλμ αφιερωμένο στην κοινότητα των μαύρων που διαμόρφωσε την ηλεκτρονική μουσική είναι ο καρπός συνεργασίας του Μουσείου Ντιζάιν του Λονδίνου και του δημιουργικού στούντιο Play Nice.

Η ταινία με τίτλο «The New Rave» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers» που παρουσιάζεται στο Μουσείο και επικεντρώνεται σε Λονδρέζους Djs, μουσικά συγκροτήματα και δισκογραφικές εταιρείες, ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της μαύρης κοινότητας.

DESIGN MUSEUM

«Η φετινή ήταν μία ταραχώδης χρονιά για τη μουσική βιομηχανία που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε και είναι δύσκολο να δούμε φως στο τέλος του τούνελ. Όλοι είμαστε τόσο μακριά ο ένας από τον άλλον, από έθιμα όπως ο χορός -που φέρνει κοντά κοινότητες. Η έκθεση για την ηλεκτρονική μουσική δεν είναι μόνο επίκαιρη, αλλά απαραίτητη υπενθύμιση της σχέσης που έχει η κοινωνία με τους ήχους» ανέφεραν οι Ayo Fagbemi και Nate Agbetu του Play Nice.

Η ταινία αφορά την αναγνώριση του παρελθόντος και την παρουσίαση του μέλλοντος της ηλεκτρονικής μουσικής μέσα από τις ιστορίες των Djs, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών παραγωγών και παρουσιαστών που μιλούν για τους μαύρους μουσικούς που τους εμπνέουν, την πολύμορφη μουσική σκηνή του Λονδίνου, τη σχέση τους με την ηλεκτρονική μουσική και διεκδικούν χώρους στα Μουσεία και τη ζωή σε συνθήκες lockdown.