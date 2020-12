Τένις: Η ξεχωριστή στιγμή της Οσάκα

Δίπλα στον ΛεΜπρον Τζέιμς, για το βραβείο του The Activist Athlete της χρονιάς, βρέθηκε η πρωταθλήτρια του τένις Ναόμι Οσάκα, η οποία πρωταγωνίστησε στην καμπάνια Black Lives Matters στη διάρκεια του κορυφαίου grand slam της Νέας Υόρκης (US Open 2020).

Τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι με την δράση τους μέσα στο τρέχον έτος ενέπνευσαν πάρα πολυ κόσμο, ανέδειξε το διάσημο αθλητικό περιοδικό «Sports Illustrated».

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η πρωταθλήτρια του τένις Ναόμι Οσάκα ήταν από τους πρωταγωνιστές της εκστρατείας Black Lives Matters πριν από μερικούς μήνες στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Μπαίνοντας με διαφορετική μάσκα και στα 7 ματς που έδωσε στο Grans Slam της Νέας Υόρκης, αναγράφοντας σε κάθε μία τα ονόματα θυμάτων αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, η αθλήτρια από την Ιαπωνία κατάφερε να συγκινήσει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και να φτάσει παράλληλα στην κατάκτηση του κορυφαίου τουρνουά.

Οι αθλητές που μοιράστηκαν μαζί της το βραβείο (Sports Person of the Year: The Activist Athlete) ήταν επίσης, ο Λεμπρόν Τζέιμς, η Μπρεάνα Στιούαρτ, ο Πάτρικ Μαχόμς και ο Λαουρέντ Τάρντιφ.