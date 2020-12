Λάθη σε 120 δόσεις

Από την έντυπη έκδοση



Του Πάνου Φ. Κακούρη

pkak@naftemporiki.gr



Πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης λένε τώρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετηθεί νέα ρύθμιση 120 δόσεων για τα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία δημιουργήθηκαν, δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν στη διάρκεια της πανδημίας.



Υποστηρίζουν ότι για τις συγκεκριμένες οφειλές θα ισχύσει μόνο η δυνατότητα ρύθμισης σε 12 ή 24 δόσεις που έχει νομοθετηθεί και θα εφαρμοστεί από τον Μάιο του 2021.



Εξηγούν ότι η θέσπιση μιας νέας ρύθμισης με πολλές δόσεις, όπως είναι μια ρύθμιση 120 δόσεων, θα υπονόμευε σοβαρά την «κουλτούρα πληρωμών» που έχει οικοδομηθεί με μεγάλη δυσκολία τα τελευταία χρόνια. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το ότι όλα τα παραπάνω προέρχονται από «πηγές» του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, που σημαίνει ότι δεν είναι επώνυμες και δημόσιες και δεν δεσμεύουν αυτόν που τα είπε. Και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα έχουν πει επωνύμως το τελευταίο δεκαπενθήμερο κυβερνητικά στελέχη, που έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ρύθμισης των κορονο-χρεών σε 120 δόσεις. Το συμπέρασμα είναι προφανές.



Κατάλαβαν ότι η προαναγγελία μιας μεγάλης ρύθμισης, πιο άνετης σε σχέση με αυτή που ισχύει, καθησυχάζει τους οφειλέτες, οι οποίοι φυσικά και δεν θα πληρώσουν, περιμένοντας την καλύτερη ρύθμιση.



Στις ρυθμίσεις των χρεών ισχύει αυτό που ισχύει για την υποτίμηση και τους ανασχηματισμούς. Δεν προαναγγέλλονται, αλλά τα ξέρουν λίγοι.



Ανεξάρτητα από τα on και τα off the record, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης γνωρίζει ότι στους επόμενους μήνες θα κληθεί να αντιμετωπίσει ισχυρές πιέσεις. Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, την ερχόμενη άνοιξη, με τα χρέη που θα έχουν συσσωρευτεί έως τότε, προς την εφορία και τα Ταμεία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα αποπληρώσουν σε 12 ή 24 δόσεις και ταυτόχρονα να πληρώνουν εμπρόθεσμα και τις τρέχουσες οφειλές. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι προεξοφλούν ότι αναγκαστικά «κάτι θα γίνει» με τα χρέη της πανδημίας.



Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την αγωνία των πηγών του ΥΠΟΙΚ για τη διαφύλαξη της «κουλτούρας πληρωμών». Πού την είδαν;



Όχι μόνο δεν υφίσταται, αλλά δεν υπάρχει ούτε «κουλτούρα εισπράξεων».



Αν υπήρχε «κουλτούρα πληρωμών» και «κουλτούρα εισπράξεων», τα χρέη προς την εφορία δεν θα ξεπερνούσαν τα 105 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από το 80% θεωρείται χαμένο.



Διαχρονικά, με τις παρεμβάσεις των κυβερνήσεων δίδεται ένα σαφές μήνυμα στους φορολογούμενους. Στην Ελλάδα δεν έχασε ποτέ εκείνος που δεν πλήρωσε έγκαιρα τους φόρους του ή τις ασφαλιστικές του εισφορές.