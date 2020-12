«Οι δράκοι έρχονται» - Το prequel του Game of Thrones ξεκινά γυρίσματα

«Οι δράκοι έρχονται» έγραψε η επίσημη σελίδα του Game of Thrones στο Twitter, παρουσιάζοντας το concept art του House of the Dragon και ανακοινώνοντας πως η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2020.

Μπορεί οι Ταργκάρυεν να είχαν άδικη κατάληξη στο –κατά πολλούς οπαδούς βιαστικό και κακογραμμένο- φινάλε του Game of Thrones (GoT), ωστόσο το House of the Dragon θα αποτελεί ένα spinoff, το οποίο θα βασίζεται στο βιβλίο Fire & Blood (Φωτιά και Αίμα) του Τζ. Ρ. Ρ. Μάρτιν και θα αφορά τον Οίκο των Ταργκάρυεν σχεδόν 300 χρόνια πριν τα γεγονότα του GoT.

H HBO ανακοίνωσε πως η σειρά θα αποτελείται από 5 σεζόν, με 10 επεισόδια η καθεμιά. To prequel του Game of Thrones βρίσκει τη δυναστεία των Ταργκάρυεν στο απόγειο της δύναμης της, με τουλάχιστον 15 δράκους υπό τον ζυγό της (στο GoT η Νταινέρυς είχε τρεις).

Σταδιακά ξεκινάει η πτώση τους, όταν ο βασιλιάς Βισέρυς ορίζει την κόρη του Ρενίρα διάδοχό του, σπάζοντας μια παράδοση χρόνων. Ο Βισέρυς, έχει εξασφαλίσει την ευημερία και την ειρήνη στο βασίλειό του, έχει όμως ασθενική φύση. Όλα αλλάζουν όταν αποκτά γιο, τον Αίγκον Ταργκάρυεν, ο οποίος θα ξεκινήσει τον εμφύλιο διεκδικώντας τον θρόνο.

Δημιουργοί της σειράς θα είναι ο ίδιος ο Μάρτιν, ο Βινς Γκεράρντις, ο Ράιαν Κόνταλ, αλλά και ο Μιγκέλ Σαπότσνικ, ο οποίος σκηνοθέτησε μερικά από τα πιο καλογυρισμένα επεισόδια του Game of Thrones, όπως το Battle of the Bastards, το Hardhome και το The Bells.

Αναφορικά με το καστ, δεν έχει γίνει κάτι επισήμως γνωστό ακόμα, πέραν του Πάντι Κονσιντάιν (The Outsider, Dead Man’s Shoes) στον ρόλο του Βισέρυς.

naftemporiki,gr