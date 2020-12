Επέστρεψε στο Περιστέρι ο Χάροου

Παίκτης του Περιστερίου, για δεύτερη φορά, είναι από σήμερα ο Ράιαν Χάροου.

Μετά το πέρασμά του από την αθηναϊκή ομάδα τη σεζόν 2018/2019, ο Αμερικανός επιστρέφει στους «πρίγκηπες της δυτικής όχθης», αυτή την φορά με συμβόλαιο έως τη λήξη της περιόδου.

Την τρέχουσα σεζόν ο 28χρονος γκαρντ πρόλαβε ν΄ αγωνιστεί σε 8 ματς με τη Ρεάλ Μπέτις, έχοντας κατά μέσο όρο 8 πόντους, 1.9 ασίστ κι ένα ριμπάουντ, ενώ τη χρονιά που πέρασε στο Περιστέρι έλαβε μέρος συνολικά 18 ματς και είχε 12.5 πόντους ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει: «Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Ράιαν Χάροου, ο οποίος θα φοράει την φανέλα του Συλλόγου ως το τέλος της σεζόν 2020-2021.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που αναμένεται στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (4/12), θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, προσδίδοντας ποιότητα στο παιχνίδι της».

Who is who

Γεννημένος στην Φλόριντα στις 22/4/1991 o Ράιαν Χάροου έχει ύψος 1,88 και αγωνίζεται στην θέση του point guard. Tελείωσε το λύκειο στην πολιτείας της Τζόρτζια και έκανε τα πρώτα του πανεπιστημιακά βήματα στο «NC State», όπου αγωνίστηκε για μόλις μία σεζόν, καθώς το 2011 πήρε μεταγραφή για το Κεντάκι.

Δυστυχώς γι' αυτόν, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας ήταν υποχρεωμένος να μείνει εκτός δράσης για έναν χρόνο (2011-12), με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να χαρεί το πρωτάθλημα του NCAA που κατέκτησαν οι “Wildcats” εκείνη την χρονιά.

Υπό τις οδηγίες του Τζον Καλιπάρι έπαιξε μπάσκετ την επόμενη σεζόν (2012-13), ωστόσο δεν ήταν σε θέση να προσφέρει αυτά που μπορούσε, εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε ο πατέρας του.

Γι αυτόν τον λόγο ζήτησε και πήρε μεταγραφή για το Τζόρτζια Στέιτ. Εκεί αγωνίστηκε για δυο έτη και αποφοίτησε το 2015, όντας ο βασικός άσσος των «Πάνθερς» με πολύ καλά νούμερα. Την τελευταία του κολεγιακή σεζόν μέτρησε 18,3 πόντους (50% δίποντα, 40% τρίποντα, 71,7% βολές), 3,6 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα κατά μέσο όρο, ωστόσο δεν μπόρεσε να επιλεγεί στο ντραφτ.

Έτσι, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα του από την χώρα μας για λογαριασμό του Ρεθύμνου (2015-16), πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις ως ρούκι, καταγράφοντας στην ελληνική Α1, 12,9 πόντους (47,1% στα δίποντα, 39,1% στα τρίποντα, 71,9% στις βολές), 3,3 ασίστ, 2,5 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα σε 23 ματς της κανονικής περιόδου και κατακτώντας την 8η θέση της κανονικής περιόδου με τους Κρητικούς.