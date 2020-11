Bon Jovi: Παρουσίαση νέου άλμπουμ μέσω Facebook

Η ταινία της συναυλίας «On A Night Like This - Bon Jovi 2020» θα κυκλοφορήσει από τους Bon Jovi σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μέσω Facebook.

Γυρισμένο στο Νάσβιλ, το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος. Ένα κλιπ που κυκλοφόρησε δείχνει το συγκρότημα να παίζει το τραγούδι με τίτλο «Limitless» ενώ ο Jon Bon Jovi κάνει τεστ για την COVID-19.

Τον επόμενο μήνα, οι Bon Jovi μαζί με τους Maren Morris, Snoop Dogg και άλλους θα δώσουν μία συναυλία με τίτλο «Play On: Celebrating the Power of Music to Make Change», η οποία θα προβληθεί στις 5 Δεκεμβρίου.

«Δεν νομίζουμε ότι θα ξεχάσει κανείς πώς ήταν η ζωή μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου του 2020» δήλωσαν οι Bon Jovi πρόσφατα στο Rolling Stone, όπου μίλησαν και για το νέο τους άλμπουμ.