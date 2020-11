Shazam: Το «Dance Monkey» στην κορυφή τη λίστας αναζητήσεων

Τη λίστα με τα τραγούδια που οι χρήστες του έχουν αναζητήσει περισσότερο παρουσίασε το Shazam. Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει το «Dance Monkey», η επιτυχία της Αυστραλής ποπ σταρ Tones And I.



Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια χρήστες, κάθε μήνα, χρησιμοποιούν το Shazam ώστε να μάθουν ποια είναι τα κομμάτια που ακούν χωρίς να γνωρίζουν τους τίτλους τους και τους καλλιτέχνες που τα ερμηνεύουν. Το «Dance Monkey» αναζητήθηκε 36,6 εκατομμύρια φορές. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κομμάτι «Player In C» των Lilly Wood and The Prick.





Τέσσερα κομμάτια ανάμεσα στα δέκα που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας αποτελούν «one-hit wonders».

Το Shazam λειτουργεί αναλύοντας το μοναδικό ηχητικό αποτύπωμα του κάθε κομματιού. Έκανε πρεμιέρα το 2002, τότε ονομαζόταν 2580 -ο τηλεφωνικός αριθμός που καλούσαν οι χρήστες για να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία. Τότε, στη βάση δεδομένων του, είχαν καταχωρηθεί 1 εκατ. τραγούδια και χρειαζόταν 15 δευτερόλεπτα για να αναγνωριστεί το κομμάτι. Ο χρήστης ενημερωνόταν με μήνυμα στο κινητό του.





Apple –με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πώληση άγγιξε τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Τα 10 πρώτα τραγούδια της λίστας

1. Tones and I «Dance Monkey»

2. Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick «Prayer in C»

3. Passenger «Let Her Go»

4. Avicii «Wake Me Up»

5. Major Lazer «Lean on»

6. Ed Sheeran «Thinking Out Loud»

7. Sia «Cheap Thrills»

8. Gotye «Somebody That I Used to Know»

9. Kings, Cookin’ on 3 Burners «This Girl»

10. Hozier «Take Me to Church»