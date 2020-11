Παγκόσμια πρωτιά φοιτητών της Νομικής Αθηνών για τη γραπτή επίδοσή τους

Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ιδιαίτερα χαρά ανακοίνωσε ότι ομάδα προπτυχιακών φοιτητών κατέκτησε πριν λίγες ημέρες την πρώτη θέση στον κόσμο για τη γραπτή επίδοσή της, λαμβάνοντας το Βραβείο Καλύτερου Δικογράφου Ενάγοντος (Best Claimant Memorial), καθώς και την έκτη θέση στον κόσμο για τη γραπτή και προφορική επίδοσή της συνολικά (Combined Written and Oral Scores) στο πλαίσιο του διεθνούς πανεπιστημιακού διαγωνισμού εικονικής διαιτησίας Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2020 (FDI Moot - http://www.fdimoot.org).

Ο διαγωνισμός εικονικής διεθνούς επενδυτικής διαιτησίας FDI Moot αφορά στο συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκαιο προστασίας ξένων επενδύσεων και αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών. Διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Centre for International Studies (Salzburg, Austria), των Νομικών Σχολών του Suffolk University (Boston, Massachusetts) και του Pepperdine University (Malibu, California), του German Institution of Arbitration (DIS), (Frankfurt/Cologne, Germany), καθώς και του Centre of European Law του King's College London. Κάθε συμμετέχουσα Ομάδα φοιτητών πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς (memorials) και προφορικώς (με επίσημη αγόρευση) τόσο την πλευρά του προσφεύγοντος ξένου επενδυτή, όσο και του καθ’ ου η προσφυγή κράτους υποδοχής της επένδυσης, σε μια μη πραγματική υπόθεση, ενώπιον ενός πάνελ ειδικών της διεθνούς διαιτησίας.





ο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται τρίτο μεταξύ όλων των διαχρονικά συμμετεχόντων πανεπιστημίων στο διαγωνισμό FDI Moot βάσει της γραπτής και προφορικής επίδοσης συνολικά (Combined Written and

Oral Scores), μετά το Harvard University και το University of Ottawa

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε για έβδομη συνεχή χρονιά στο διαγωνισμό FDI Moot υπό την επιστημονική επίβλεψη του Λέκτορα Αναστασίου Γουργουρίνη. Η φετινή Ομάδα της Νομικής Σχολής αποτελείτο από τους προπτυχιακούς φοιτητές Λυδία Κοράκη, Αναστάσιο Λαφάρα, Γρηγόριο Παππά και Διονύσιο Φωτόπουλο. Προπονητές της Ομάδας ήταν οι προπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών Ελένη-Αμαλία Γιαννακοπούλου και Αλέξανδρος Πέππας, μέλη της ομάδας που είχε εκπροσωπήσει με εξαιρετική επιτυχία πέρυσι τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο διαγωνισμό FDI Moot 2019, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στον κόσμο.Η συμμετοχή της Ομάδας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο φετινό διαγωνισμό FDI Moot 2020 δεν θα ήταν δυνατή δίχως τη γενναιόδωρη στήριξη των δικηγορικών εταιρειών Καρατζά & Συνεργάτες και Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες.