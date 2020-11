Οι νικητές των Country Music Awards 2020

Ο Έρικ Τσερτς κέρδισε το πρώτο του τρόπαιο στην κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς, στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Κάντρι Μουσικής -Country Music Awards 2020.

Η Μάρεν Μορίς έφυγε με τα βραβεία στις κατηγορίες Τραγουδίστρια της Χρονιάς, Καλύτερο Σινγκλ και Τραγούδι της Χρονιάς -για το «The Bones».

Ο Λουκ Κομπς απέσπασε τα βραβεία Τραγουδιστής της Χρονιάς, και Άλμπουμ της Xρονιάς -για το «What You See is What You Get».

Νικητές ήταν, επίσης, οι Dan + Shay και η Μιράντα Λάμπερτ.

Η 54η τελετή απονομής των CMAs διοργανώθηκε live στο Νάσβιλ, παρά την πανδημία του κορωνοϊού, με πολλά αμερικανικά ΜΜΕ να καταγράφουν ότι κάποιοι καλεσμένοι δεν φορούσαν μάσκες και να χαρακτηρίζουν τη βραδιά «πιθανή εκδήλωση υπερμετάδοσης». Παρουσιαστές ήταν οι σταρ της κάντρι μουσικής Ρίμπα ΜακΕντάιρ και Ντάριους Ράκερ.

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Έρικ Τσερτς

Σινγκλ της Χρονιάς

«The Bones» Μαρέν Μόρις



Άλμπουμ της Χρονιάς

«What You See is What You Get» Λουκ Κομπς

Τραγούδι της Χρονιάς

«The Bones» Μαρέν Μόρις

Τραγουδίστρια της Χρονιάς

Μαρίν Μόρις

Τραγουδιστής της Χρονιάς

Λουκ Κομπς

Συγκρότημα της Χρονιάς

Old Dominion

Ντουέτο της Χρονιάς

Dan + Shay

Μουσική Συνεργασία της Χρονιάς

«I Hope You're Happy Now» Carly Pearce και Lee Brice

Μουσικός της Χρονιάς

Ζενέ Φλίνορ - βιολί

Μουσικό Βίντεο της Χρονιάς

«Bluebird» Μιράντα Λάμπερτ

Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Μόργκαν Βάλεν