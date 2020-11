Συσκευές ειδικά σχεδιασμένες για το cloud από την HP

Το σημερινό εργατικό δυναμικό επιθυμεί ισχυρές και ασφαλείς συσκευές χωρίς προβλήματα που επικεντρώνονται στο cloud, καθώς προσαρμόζονται σε νέες πραγματικότητες στην εργασία από το σπίτι ή το γραφείο.

Η χρήση εφαρμογών VDI και διαδικτύου συνέχισε να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο και ο κορωνοϊός επιτάχυνε σημαντικά αυτή τη μετατόπιση. Ως αποτέλεσμα, οι ειδικοί της τεχνολογίας αντιμετωπίζουν τη διαχείριση, την ανάπτυξη, την κλιμάκωση και την ασφάλεια των τελικών σημείων cloud ενός γεωγραφικά διασκορπισμένου εργατικού δυναμικού σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο εικονικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο η HP ανακοίνωσε κομψές, ειδικά σχεδιασμένες συσκευές cloud, ανακατασκευασμένες για εργαζόμενους πρώτης γραμμής και για υπαλλήλους σε σπίτι και γραφείο. Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούν επεξεργαστές AMD Ryzen Mobile και επεξεργαστές Intel Core 10ης γενιάς, που μπορούν να αναπτύξουν, να ασφαλίσουν και να διαχειριστούν γρήγορα τις ανάγκες ενός απαιτητικού εργατικού δυναμικού.

Το HP mt46 Mobile Thin Client προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες με άνετο design, αξιόπιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα των επιχειρήσεων. Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως το HP Sure Start και το Sure View Reflect, δίνουν στους χρήστες την ευελιξία να εργάζονται οπουδήποτε χωρίς ανησυχία για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω visual hacking και επιθέσεων BIOS. Κατασκευασμένο με AMD Ryzen PRO 4000 Series Mobile Processors με DDR4-2666 Memory και τροφοδοτούμενο από Windows 10 IoT ή HP ThinPro OS, η συσκευή αυτή μπορεί να χειριστεί βαρύ φόρτο εργασίας με γρήγορη απόδοση όταν εκτελεί πολλαπλές εργασίες. Οι χρήστες μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι με το Wi-Fi 6 και να φορτίσουν την συσκευή τους με μια μπαταρία υψηλής πυκνότητας για να τους διατηρήσει παραγωγικούς όλη την ημέρα. Η ποιότητα των conference calls θα φτάσει στα ύψη με μια κάμερα HD ευρείας προβολής που προσφέρει ευκρινές και καθαρό βίντεο, ένα μικρόφωνο, καθώς και το Audio by Bang & Olufsen που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ήχου, ακόμα και όταν κινείται ο χρήστης γύρω από τον χώρο εργασίας του. Το HP mt46 περιλαμβάνει HP Privacy Camera, προαιρετικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας για καλύτερη ασφάλεια και παραγωγικότητα.

Με αρχικό βάρος μικρότερο του ενός κιλού και οθόνη διαγωνίου 13 ιντσών, το HP mt32 Mobile Thin Client επιτρέπει την ασφαλή κινητικότητα στους εργαζομένους. Με την υποστήριξη του Ryzen 4000 Series Mobile Processor και των Windows 10 IoT, η συσκευή παρέχει πολυεπίπεδη ασφάλεια, αξιόπιστη συνδεσιμότητα και ισχυρή επεξεργασία σε μια εξαιρετικά λογική τιμή.

Η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας στην οθόνη κάνει την εργασία πιο εύκολη οπουδήποτε, ακόμη και σε εξωτερικό χώρο, ενώ η συνδεσιμότητα WWAN και η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας επιτρέπουν στους χρήστες να δουλεύουν όλη την μέρα, έχοντας ταυτόχρονα γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές και μένοντας παραγωγικοί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Με το HP mt32 Mobile Thin Client, οι χρήστες έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες ασφάλειας και απορρήτου, όπως το HP Sure View Reflect και μια HP Privacy κάμερα με κλείστρο που απαλύνει τις ανησυχίες των χρηστών σχετικά με την πιθανότητα παραβίασης των δεδομένων και του απορρήτου τους.

Το HP t540 Thin Client παρέχει μια ασφαλής και συμπαγής Desktop VDI λύση που προσφέρει απόλυτη ευελιξία για τοποθέτηση οπουδήποτε - καθώς οι χώροι εργασίας γίνονται μικρότεροι, πιο ανοιχτοί ή και για πολλαπλές χρήσεις. Κατασκευασμένη για καθημερινή χρήση με τον ενσωματωμένο επεξεργαστή AMD Ryzen R1305 και τα Windows 10 IoT, αυτή η στιβαρή συσκευή ενισχύει την παραγωγικότητα επιτρέποντας multitasking και αποτελεσματική συνεργασία διατηρώντας τους χρήστες συνδεδεμένους με αξιόπιστη σύνδεση Wi-Fi 6. Με ένα μόνο καλώδιο USB-C που συνδέεται με μία οθόνη μελλοντικής απόδοσης, οι χώροι εργασίας διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι.

Η HP ανακοίνωσε επίσης το HP ThinPro 7.2, το λειτουργικό της νέας γενιάς με επίκεντρο το cloud, σχεδιασμένο για να προσφέρει μια ευέλικτη και ασφαλής cloud εμπειρία. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν χωρίς καθυστέρηση, με απρόσκοπτη επικοινωνία μέσω VDI ή cloud μέσω της επιλογής μιας μεγάλης ενοποιημένης πλατφόρμας επικοινωνίας. Οι εταιρείες πληροφορικής μπορούν να διασφαλίσουν πλέον μια εργασία από οπουδήποτε, χωρίς προβλήματα και με τις πιο πρόσφατες βελτιωμένες δυνατότητες ασφαλείας, όπως το SecureBoot Signing.