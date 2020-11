Κορωνοϊός- Εμβόλιο: Η «κούρσα» των εταιρειών, με τους λαούς σε lockdown

Οι Pfizer και BioNTech είναι οι πρώτες φαρμακοβιομηχανίες, που παρουσίασαν επιτυχή αποτελέσματα από μία ευρείας κλίμακας δοκιμή. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνες, που «τρέχουν» με υψηλές ταχύτητες στην κούρσα για το εμβόλιο, προσφέροντας ελπίδα στον πλανήτη.

Η AstraZeneca σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η Moderna έχουν επίσης φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ συνολικά 47 εμβόλια δοκιμάζονται αυτή την περίοδο σε ανθρώπους. Το Reuters παραθέτει τη λίστα με τα υποψήφια εμβόλια παγκοσμίως, καθώς και τη φάση που βρίσκεται το καθένα αυτή τη στιγμή.

Pfizer/BioNTech: Το εμβόλιο εμφάνισε αποτελεσματικότητα άνω του 90% σε μεγάλη κλινική δοκιμή. Την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου αναμένονται σημαντικά δεδομένα και για την ασφάλειά του.

AstraZeneca: Οι κλινικές μελέτες συνεχίζονται κανονικά ύστερα από διακοπή, όταν ένας από τους εθελοντές εμφάνισε σπάνια νόσο. Ωστόσο, δεν υπήρξαν στοιχεία που να συνδέουν τη νόσο με το εμβόλιο και οι δοκιμές συνεχίστηκαν.

Sinopharm: Τα προκαταρκτικά στοιχεία από δοκιμή τελικού σταδίου στη Βραζιλία έδειξαν ότι είναι ασφαλές.

Moderna: Στις 27 Ιουλίου ξεκίνησε δοκιμή με 30.000 εθελοντές. Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο Νοέμβριο.

Sinovac Biotech: Το CoronoVac έλαβε άδεια επείγουσας χρήσης στην Κίνα για τον εμβολιασμό ομάδων υψηλού κινδύνου. Εντούτοις, η εν εξελίξει δοκιμή στη Βραζιλία, διεκόπη σήμερα λόγω «σοβαρού συμβάντος», κατά το οποίο διαπιστώθηκαν «δυσμενείς επιπτώσεις» στην υγεία εθελοντή. Περισσότερα στοιχεία για το γεγονός, δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι δοκιμές συνεχίζονται σε Ινδονησία και Τουρκία. Σημειώνεται ότι το εμβόλιο της Sinovac είναι ένα από τα τρία πειραματικά σκευάσματα που χρησιμοποιεί η Κίνα για την ανοσοποίηση χιλιάδων πολιτών.

CanSino Biologics: Προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι εμβόλιο είναι ασφαλές. Παράλληλα, έχει λάβει έγκριση για χρήση στον κινεζικό στρατό.

Inovio Pharma: Τα σχέδια της εταιρείας για δοκιμές, έχουν «παγώσει», από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες ζητούν περισσότερες πληροφορίες.

Ινστιτούτο Ερευνών Gamaleya: To πρώτο ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, που έλαβε έγκριση από τις ρωσικές αρχές και παρήγαγε αντιστώματα σε όλους τους συμμετέχοντες στις πρώτες φάσεις των δοκιμών. Η Ρωσία, ωστόσο, έχει προσωρινά σταματήσει τον εμβολιασμό νέων εθελοντών.

Ινστιτούτο Vector: Το δεύτερο ρωσικό εμβόλιο EpiVacKorona, που έλαβε έγκριση των ρυθμιστικών αρχών στις 14 Οκτωβρίου.

Chongqing Zhifei: Την έναρξη μεσαίου σταδίου δοκιμών σε ανθρώπους, ενέκρινε η Κίνα το καλοκαίρι.

Bharat Biotech: Στις δοκιμές πρώτου και μεσαίου σταδίου δεν υπήρξαν ανησυχίες για την ασφάλειά του. Η εταιρεία θέλει να συγκεντρώσει 25.000 με 26.000 εθελοντές στο τελικό στάδιο των δοκιμών με στόχο να κυκλοφορήσει το εμβόλιο το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Johnson & Johnson: Αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου μεγάλη κλινική δοκιμή που είχε διακοπεί στις ΗΠΑ, μετά από ασθένεια εθελοντή. Η Βραζιλία έχει ήδη δώσει σχετική έγκριση. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αναμένονται στα τέλη του 2020 ή τις αρχές του 2021.

Novavax: H αρμόδια αμερικανική αρχή (FDA) έδωσε την έγκριση, προκειμένου το εμβόλιο να εισέλθει στην τρίτη και τελική φάση των κλινικών δοκιμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη δοκιμή σε Μεξικό και Βρετανία.

GlaxoSmithKline- Sanofi: Τα πρώτα αποτελέσματα του εμβολίου τους αναμένονται έως το τέλος του 2020.

CureVac: Η εταιρεία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την τελική φάση της δοκιμής με 30.000 εθελοντές πριν από το τέλος του 2020.

Clover Biompharmaceuticals: Η εταιρεία σχεδιάζει να μπει στην τελική φάση των δοκιμών στις Φιλιππίνες.

Genexine: Η νοτιοκορεατική εταιρεία έχει αρχίσει δοκιμές σε ανθρώπους, που βρίσκονται σε αρχικά στάδια.

Walvax Biotechnology: Έχει ξεκινήσει δοκιμές, σε συνεργασία με ινστιτούτο ερευνών του κινεζικού στρατού. Ταυτόχρονα, στο Μεξικό η δοκιμές θα εισέλθουν σε τελική φάση.

Παράλληλα, σε αρχική φάση βρίσκονται οι δοκιμές των οργανισμών/ εταιρειών:

Medicago, Cadila Healthcare, Arcturus, Osaka University/AnGes/Takara Bio, Kentucky Bio, Vaxine Pty/Medytox, Medigen Vaccine, Merck & Co, ReiThera/Leukocare/Univercells, Instituto Finlay de Vacunas, Mercks’s unit/Institute Pasteur/University of Pittsburg, Research Institute for Biological Safety Problems (Kazakhstan), West China Hospital, Sichuan University, Wantai Biological/Xiamen, COVAXX, University Hospital Tuebingen, Institute of Biotechnology/PLA of China, IDT Biologika, Vaxart, Imperial College London, SpyBiotech/Serum Institute of India.

Πηγή: Reuters