850.000 ευρώ οι νέες επιχορηγήσεις στον Σύγχρονο Πολιτισμό

Α/Α Νομικό/Φυσικό Πρόσωπο Πρόταση

1 ΚΟΙΝ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ”CINESTHESIA” Βλέπω τα Βυζαντινά Λουτρά Θεσσαλονίκης

2 Φίλιππος Βασιλείου Η διαδικασία δημιουργίας ενός μαρμάρινου αγάλματος ως έργο

3 Πελαγία Κυριαζή ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020: Η ΑΕΝΑΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΦΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

4 Παντελής Μάκκας ΝΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ART PLACE GREECE Made in Greece: Creativity sparkles (Made in Greece: Σπίθες δημιουργικότητας)

6 ΚΩΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΜΩΣΑΙΚΟ ( όχι το γλυκό)

7 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ....... Αναζητώντας τη μορφή της ελευθερίας

8 Περικλής Πραβήτας Deux-pieces/ Ζευγάρια της Διασποράς

9 Δημήτρης Φουτρής Ανεστραμμένο Πλαίσιο

10 Γεώργιος Μωραΐτης Άστραλον

11 Ευαγγελία Νιάρχου ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟ ΛΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

12 Αικατερίνη Αντουράκη StalkS, or Can you understand me now?

13 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΑΡΙΩΤΟΥ The escapist (προσωρινός τίτλος)

14 Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος Παλιγγενεσία 2021

15 Ειρήνη Λιναρδάκη Έγειραν – Raised

16 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΟΥΣΚΟΓΛΟΥ "Φύση και αγροτικό τοπίο στη σύγχρονη εικαστική παραγωγή: βιωματικές πρακτικές στην κοινότητα της Σαμοθράκης"

17 Ζωή Χατζηγιαννάκη The Lonely Machine/Η Μοναχική Συσκευή

18 ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΚΙΔΗ ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ TOPOS: ATHINA

19 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

20 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ Η Κοινωνία της Νοόσφαιρας

21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ Γιώργος Μαραζιώτης - Tell Me

22 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημόσιος χώρος, αντίσταση στην παραγωγικότητα και φυσική αποστασιοποίηση

23 Αικατερίνη Μπότσαρη MATERIA PRIMA-Η ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ

24 Χρυσάνθη Κουμιανάκη- Καρουζάκη Παρτιτούρα για μελλοντικό παραδοσιακό Χορό

25 Εύα Ιφιγένεια Βασλαματζή Ερευνώντας το “καθημερινό”: από το λαϊκό στο σύγχρονο πολιτισμό

26 ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Έξι νύχτες στην Ακρόπολη

27 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Τα Πολλαπλά Πρόσωπα της Εύας Συνεργασία Δέσποινας Αλεξάνδρας Ποταμιάνου και Άρτεμις Ποταμιάνου

28 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ Νέα έργα. 2021-2022

29 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΚΑΝΤΑ Η Νησιωτικότητα της Σύγχρονης Εικαστικής Τέχνης

30 ART IN YOUR HAND E.E ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ H Μελαγχολία του Φύλου

31 Ελεάννα Παπαθανασιάδη Μεταμορφώσεις του λαϊκού ελληνικού παραμυθιού στον σύγχρονο πολιτισμό

32 KALFAYAN GALLERIES P.C. CURIOSITAS – VISITATIONS

33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ Μεταπολεμικές συναντήσεις- η περίπτωση του κεραμικού εργαστηρίου Βασσιλόπουλος από την Αθήνα.

34 Φωτεινή Παπαχατζή «Postcards from home: Geography of feelings»

35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ινστιτούτο σκιών

36 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΕΣ «Παγώνοντας τον χρόνο: Τότε και Σήμερα»

37 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Ερευνητικό εργαστήριο στη βιβλιοθήκη του επιμελητή Χρήστου Ιωακειμίδη

38 Γιαννης Ισιδώρου Visual Boom, Ψυχογεωγραφικές τακτικές και περιοδικοί εικαστικοί γρίφοι

39 Δάφνη Φωτεινή Καλαφάτη TO ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

40 Βασιλειος Γεροδημος LAND_SCAPES

41 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημόσια Τέχνη: Σύγχρονες εικαστικές πρακτικές στην Αθήνα

42 Μάριος Ιωαννίδης Παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία του χρήστη σε εφαρμογές Εμβυθιστικής Εικονικής Πραγματικότητας στο πεδίο του Πολιτισμού

43 Αθηνά Χατζή Stabat mater: η μητρότητα ως παρουσία και ως απουσία στην ελληνική σύγχρονη τέχνη.

44 Αλίκη Τσιρλιάγκου Από το Σκοτάδι στο Φως. Οπτικές αναγνώσεις του μυθιστορήματος "Οι Τυφλοί"

45 ΣΦ Συμβουλευτική Εμπορική ΙΚΕ ΜΕΤΑΞΎ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ Σκηνικά δρώμενα και σύγχρονη εικαστική πρακτική

46 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ EARTHWORKS

47 Μαρία Τσάγκαρη Flying too close to the sun. Πρόταση για την ανάπτυξη ερευνητικού έργου, μελέτη και δημιουργία ενός υπαίθριου και διαδραστικού σινεμά στο δημόσιο χώρο

48 Μαλβίνα Παναγιωτίδη Η σωματικότητα του γυαλιού στη γλυπτική

49 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΙΛΑΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "CovidDays"

50 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΑΛΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αλληλογραφία με την Αμερική

51 Ανδρεας Αγγελιδακης Καλλεργης Ο ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

52 Ιωάννης Ζιώγας Μεγάλος Ελιγμός !!!

53 ΟΛΓΑ ΔΑΝΙΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!

54 Ιωάννης Κρανιδιώτης Φωτοποίηση (Lightification)

55 Φώτιος Φλεβοτόμος Η Πολυαισθητικότητα ως Σημείο Συνάντησης των Τεχνών και των Πρακτικών Πρόσβασης

56 Εμμανουήλ Χάρος Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ εκδοση και εικαστικό δρώμενο για τον ΔΙΑΛΟΓΟ του Δ. Σολωμου

57 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ Living Light: Το φως ως ζωντανός οργανισμός. Μια επισκέψιμη εικαστική φωτιστική εγκατάσταση που αντιδρά στη συμπεριφορά και κίνηση των επισκεπτών της.

58 Θεόφιλος Τραμπούλης Σχόλη. Μια έκθεση σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής στη Λαυρεωτική

59 Αικατερίνη Αποστολίδου Ψυχική ασθένεια, φύλο και βιοπολιτική της ετερότητας

60 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ TILT PLATFORM SAFE MODE: Run new reality diagnostics

61 ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ «AIMING FOR DIVERSITY» ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» (προσωρινός τίτλος)

62 Θεόδωρος Προδρομίδης Προς την χρήση της επιτελεστικότητας και της συμμετοχικότητας για την διερεύνηση της πολιτειότητας

63 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Via Egnatia / Your steps as you go are uneven Εγνατία Οδός / Τα βήματα σου όσο προχωράς αλλάζουν

64 Ζαφείριος Ξαγοράρης Υπαίθρια Εκπάιδευση: Έρευνα, Αντικείμενα και Δράσεις Διασύνδεσης Ιστορικών Σχολείων

65 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ Ερευνητική πρόταση για την διατομεακή και διακαλλιτεχνική πλατφόρμας Blind Date Ι. Ψηφιακή Αναδρομική Έκθεση Blind Date: 15 years anniversary IΙ. Κοινωνιολογική/ανθρωπολογική έρευνα συμμετεχουσών/όντων

66 Καλλιόπη Βλασσοπούλου Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο ιστορικής γραφής και δημόσιας παρέμβασης.

67 Ελπίδα Καραμπά Waste/d(αλόγιστο, υπόλειμμα, απόβλητο, πλεόνασμα): Ένα ερευνητικό καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό πείραμα για τις δυνατότητες των δημιουργικών δυνάμεων σε καιρούς διαρκούς κοινωνικοπολιτικής, υγειονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Ένα διατομεακό πρόγραμμα της Προσωρινής Ακαδημίας Τεχνών

68 Πέτρος Μώρης Διερεύνηση του χαρακτήρα της εγχώριας σύγχρονης εικαστικής παραγωγής και της λειτουργίας της στον αστικό χώρο με αφορμή το παράδειγμα καλλιτεχνικής πλαισίωσης του Μετρό της Αθήνας.

69 ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΈΧΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΑΘΉΝΑΣ

70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ Η Τέχνη σε Ευφυείς Καιρούς

71 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ Στην αισθητική της Απελπισίας και της Απόγνωσης.

72 Μαρία Λουίζου “Σωματικότητα στη σύγχρονη γλυπτική, φωνητική, και Ελληνική παράδοση”

73 Αικατερίνη Στεφανιδάκη Αγάλματα σε Κίνηση

74 Παναγιώτης Λουκάς Η 'Υστερη Πρόσληψη του Ρομαντισμού στην Ελληνική Τέχνη

75 ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ Η Ανατομία της Ελευθερίας Υπότιτλος: Πέταγμα, The desire of being able to fly

76 ΝΤΕΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

77 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ψυχρή εφεδρεία: Οι τελευταίες μέρες ενός Εργοστασίου. Πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας για την βιομηχανική κληρονομιά του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Πάρου

78 Παναγιώτης Μανουηλίδης Ηχητικές εγκαταστάσεις (site specific sound installations) μέσα σε παλιούς εγκαταλελειμμένους βιομηχανικούς χώρους του αστικού τοπίου της Ελλάδας με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας τους και της αρχικής τους χρήσης αλλά και την επανατοποθέτησή τους στον αστικό χάρτη ως ζωντανά στοιχεία μνήμης που επικοινωνούν με το παρόν και το μέλλον μέσω μιας καινούριας λειτουργικότητας.

79 Ιωάννης Παπαδόπουλος Ασαφής σήμανση/Indistinct signage