«Πανάκεια» οι νέες τεχνολογίες

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Η πανδημία με τις σαρωτικές συνέπειες στην οικονομία και την ψυχολογία των ανθρώπων παγκοσμίως καταδεικνύει περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για ενέργειες out of the box. Ειδικά στην Ελλάδα ο κορονοϊός μάς βρήκε λαβωμένους, έπειτα από δεκαετή οικονομική κρίση και δυστυχώς, ακόμα, κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει πότε η κρίση υγείας θα λάβει τέλος, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ανάκαμψης. Ωστόσο, χρειάζεται να δράσουμε.

Πώς, σε ποια κατεύθυνση και σε ποιους τομείς είναι το ζητούμενο, τα εργαλεία όμως υπάρχουν: Η εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς και οι εκθετικές τεχνολογίες δύναται να μετασχηματίσουν την ελληνική οικονομία καθιστώντας την ανταγωνιστική, αρκεί να σκεφτούμε πέρα από τα συνηθισμένα και αυτό το ευνοούν οι εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα. Μια μικρή χώρα αν αρπάξει την ευκαιρία θα αλλάξει την πορεία της στην 4η βιομηχανική επανάσταση.

Σε αυτό το πλαίσιο είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον (αν και πολλούς τους ξάφνιασε γιατί ήταν εκτός των καθιερωμένων) η ομιλία του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνου Μασσέλου στο τηλεπικοινωνιακό συνέδριο Infocom την περασμένη εβδομάδα.

Μέσα από ένα εμπεριστατωμένο σκεπτικό ο κ. Μασσέλος, μεταξύ πολλών άλλων, τόνισε την ανάγκη η χώρα μας να βρεθεί στην πρωτοπορία της ανάπτυξης αυτόνομων εμπορικών πλοίων (drone ships), αξιοποιώντας τη θέση της στον χώρο της ναυτιλίας παγκοσμίως. Όπως είπε, η λειτουργία των σύγχρονων εμπορικών πλοίων παράγει εξαιρετικά μεγάλους όγκους δεδομένων η αξιοποίηση των οποίων είναι πεδίο στρατηγικής σημασίας.

Μίλησε για εικονικές και πραγματικού χρόνου επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και για την παροχή κινήτρων στους «ψηφιακούς νομάδες», τους ανθρώπους δηλαδή που εργάζονται απομακρυσμένα. Οι ανάγκες τους δεν είναι μόνον το γρήγορο internet. Για να τους προσελκύσουμε χρειάζεται να τους εξασφαλίσουμε την παροχή βραχυχρόνιων ιατροφαρμακευτικών καλύψεων με ανταγωνιστικά, ρεαλιστικά κόστη, αλλά και να επιλύσουμε θέματα που αφορούν τη φορολόγησή τους.

Για τον πρόεδρο της ΕΕΤΤ πεδίο ανάπτυξης υπάρχει στις ταχυμεταφορές, ακόμα και στην εστίαση με τη χρήση των τεχνολογιών. «Τα ώριμα πλέον VCs μας ας χρηματοδοτήσουν (επιτέλους) την ελληνική Cloudkitchens», σημείωσε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει: «Λύσεις υπάρχουν! Δουλειά και σύνεση χρειάζεται» και φυσικά το προσυπογράφουμε.