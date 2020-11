«Ο Μπάιντεν είναι ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ» - Θα απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research και μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.συπεριλαμβανομένου του CNN και του NBC, ο Μπάιντεν θα εξασφαλίζει περισσότερους από τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να εκλεγεί.

Ο δημοκρατικός υποψήφιος περνούσε το πρωί με την οικογένειά του στο σπίτι του στο Ντελαγουέρ όταν είδε τα νέα ότι πως είναι ο νικητής στην Πενσιλβάνια, εξέλιξη καθοριστική για την νίκη, καθώς κερδίζει 20 εκλέκτορες.

Ο Τζο Μπάιντεν νίκησε και στην κρίσιμης σημασίας για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ πολιτεία Νεβάδα, σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, γεγονός το οποίο του επιτρέπει να αυξήσει τη διαφορά του με τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι New York Times και το Fox News μετέδωσαν ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κέρδισε τις εκλογές και σε αυτήν την δυτική πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία έχει 6 μεγάλους εκλέκτορες.

Νωρίτερα σήμερα τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, προβλέποντας τη νίκη του στην αποφασιστικής σημασίας πολιτεία Πενσιλβάνια.

Με την προσθήκη των μεγάλων εκλεκτόρων αυτών των δύο πολιτειών, ο Μπάιντεν διαθέτει τουλάχιστον 279 μεγάλους εκλέκτορες στους 270 που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ως σήμερα εξασφαλίσει 214 μεγάλους εκλέκτορες.

Με καταμετρημένο το 96% των ψήφων ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει ποσοστό 49,1% των ψήφων και ο Τζο Μπάιντεν 49,6%, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο CNN o νέος πρόεδρος θα μιλήσει στο αμερικανικό έθνος αργότερα.

Στην πρώτη του δήλωση είπε ότι νιώθει μεγάλη τιμή ότι αισθάνεται τιμή που οι Αμερικανοί τον επέλεξαν ως πρόεδρό τους και είπε πως τώρα είναι καιρός να επουλωθεί ο διχασμός που άφησε η προεκλογική εκστρατεία και η χώρα να ενωθεί.

«Αισθάνομαι τιμή και ταπεινότητα για την εμπιστοσύνη που έδειξε ο αμερικανικός λαός σε εμένα και στην εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Απέναντι σε πρωτόγνωρα εμπόδια, αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψήφισαν», έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter.

«Τώρα που η εκστρατεία έχει τελειώσει, είναι ο καιρός να αφήσουμε τον θυμό και τη σκληρή ρητορική πίσω μας και να ενωθούμε ως έθνος. Είναι ο καιρός να ενωθεί η Αμερική».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8