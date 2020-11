Πολλαπλές υπηρεσίες streaming ενσωματωμένες στο επερχόμενο Xbox Series X

Με πολλαπλές υπηρεσίες streaming περιεχομένου θα συνοδεύονται οι επόμενης γενιάς κονσόλες της Microsoft, Xbox Series X και Series S, που θα κάνουν την εμφάνισή τους από τις 10 Νοεμβρίου και έπειτα.

Προφανώς, η μετάβαση από μία παλιότερη κονσόλα σε μία νεότερης γενιάς κρύβει πολλές εκπλήξεις, ωστόσο φαίνεται ότι στην περίπτωση των Xbox Series X και Series S οι εκπλήξεις δεν θα αφορούν μόνο τον τομέα του gaming.

Πιο συγκεκριμένα, από την πρώτη μέρα οι νέες κονσόλες της Microsoft θα συνοδεύονται από τις υπηρεσίες: Netflix, Disney Plus, HBO Max, Apple TV Plus, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV και Sky Ticket. Λίγο αργότερα προστέθηκαν τα TubiTV και Starz. Μάλιστα, στην ανακοίνωση δίνεται έμφαση ότι τα εγκατεστημένα Netflix, Disney Plus και Vudu θα υποστηρίζουν τις τεχνολογίες Dolby Vision και Dolby Atmos.