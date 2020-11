Νέα Navtex της Τουρκία νότια της Ρόδου

Νέα Navtex για έρευνες νότια της Ρόδο ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου η Τουρκία, παρά το κλίμα κατευνασμού που επικράτησε τις τελευταίες ώρες, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου και τους δεκάδες νεκρούς στην πόλη της Σμύρνης.

Μάλιστα, η μεταστροφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έλαβε χώρα, λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν συλλυπητήρια για τα αθώα θύματα του Εγκέλαδου.

Η νέα Navtex αφορά συνοδευτικά πλοία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis, το οποίο πραγματοποιεί σεισμογραφικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα διαρκέσει από την 1η έως τις 14 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα είχε ακυρώσει αντίστοιχη Navtex, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου, σε μία κίνηση καλής θέλησης, κατόπιν και των παραινέσεων του ΝΑΤΟ.

Η χθεσινή εξέλιξη πάντως, υπογραμμίζει ότι η γειτονική χώρα θα παραμείνει στο μονοπάτι των προκλήσεων, αγνοώντας πλήρως τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και τις απειλές περί ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1364/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-10-2020 23:30)

TURNHOS N/W : 1364/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 012101Z NOV 20 TO 142059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N-028 28.79 E

2) 33 48.30 N-029 56.30 E

3) 33 44.26 N-029 14.92 E

4) 35 34.80 N-028 08.78 E

5) 35 34.84 N-028 28.81 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 142059Z NOV 20.

naftemporiki.gr