ΗΠΑ: Χαρακτήρισε τις δραστηριότητες 6 κινεζικών ΜΜΕ ως ξένες αποστολές σε αμερικανικό έδαφος

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι το υπουργείο του χαρακτήρισε τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ έξι επιπλέον ΜΜΕ, που έχουν την έδρα τους στην Κίνα, ως δραστηριότητες ξένων αποστολών.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε σε συνέντευξη ότι οι ΗΠΑ θα ενεργοποιήσουν διάλογο με την ΕΕ για την Κίνα αύριο, Παρασκευή, ενώ την Κυριακή ο ίδιος θα αρχίσει μία επίσκεψη στην Ινδία, στη Σρι Λάνκα, στις Μαλδίβες και στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με τον Πομπέο, θα συζητηθεί μεταξύ άλλων το πώς «οι ελεύθερες χώρες μπορούν να συνεργαστούν για να αποτρέψουν απειλές που προέρχονται από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα».

Τα έξι κινεζικά ΜΜΕ είναι τα Yicai Global, Jiefang Daily, the Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, the Beijing Review, the Economic Daily.

Συνολικά 15 κινεζικά ΜΜΕ έχουν χαρακτηριστεί ξένες αποστολές μέσα στο 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters