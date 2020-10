Μήνας κυβερνοασφάλειας: Πέντε συμβουλές για να βελτιώσετε την ψηφιακή σας ασφάλεια

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας κυβερνοασφάλειας, οι κίνδυνοι όμως υπάρχουν συνέχεια και πρέπει να ξέρουμε να προφυλαχτούμε από αυτούς ανά πάσα στιγμή. Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε όπου πολύ μεγάλο ποσοστό των εργασιών μας διεκπεραιώνονται online.

Η devolo έχει να σας δώσει πολύ χρήσιμες συμβουλές για να είστε συνεχώς ασφαλείς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Internet.

Ελέγξτε από πού προέρχονται τα μηνύματά σας

Μια από τις πιο γνωστές αλλά και πιο «πετυχημένες» απάτες είναι αυτές που λαμβάνουμε μέσω e-mail από γνωστά μας πρόσωπα και εταιρίες. Έχετε ελέγξει ποτέ αν αυτό το e-mail έχει έρθει όντως από την εταιρεία που εμφανίζεται ότι το έστειλε; Συνήθως είναι καλά κρυμμένα τα στοιχεία που θα προδώσουν την απάτη οπότε το καλύτερο είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρία από άλλο mail ή τηλέφωνο και να εξακριβώσετε ότι δεν πρόκειται για scam που σκοπό έχει να υποκλέψει τα δεδομένα σας.

Τον τελευταίο καιρό, αυτή η απάτη έχει πάρει και άλλες, πιο προσωπικές διαστάσεις. Χάκερς αποκτούν πρόσβαση σε προφίλ ανθρώπων στα social media και στέλνουν σε μεγάλο αριθμό επαφών προσωπικά μηνύματα όπου ο αποστολέας ζητάει από τον δέκτη τον αριθμό λογαριασμού του στην τράπεζα για μια φιλική εξυπηρέτηση καθώς δηλώνει ψευδώς ότι υπάρχει ανάγκη για χρήματα. Προσοχή εδώ, γιατί πριν καλά καλά το επεξεργαστείτε, έχετε στείλει τα στοιχεία σας σε έναν άγνωστο. Όπως και στο πρώτο παράδειγμα, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον ιδιοκτήτη του προφίλ που έστειλε το μήνυμα για να επιβεβαιώσετε αν όντως ισχύει αυτό που λάβατε.

Κρυπτογράφηση… και πείτε ναι στις online συναλλαγές

Πόσες φορές δεν χρειάστηκε να εκτελέσετε μία on line συναλλαγή με την τράπεζά σας, να πληρώσετε έναν λογαριασμό on line ή ακόμη και να πραγματοποιήσετε μία on line αγορά. Η τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε on line συναλλαγή, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ κοινόχρηστα δίκτυα WiFi. Οι συναλλαγές αυτές πρέπει να γίνονται από την ασφαλή σύνδεση του σπιτιού μας όπου το δίκτυο μας και η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη. Είναι σημαντικό λοιπόν να βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας διαθέτουν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας - ειδικά εάν αυτές οι συσκευές επιτρέπουν σύνδεση στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, οι προσαρμογείς devolo Magic, υποστηρίζουν ασφαλής κρυπτογράφηση AES 128-bit και WPA2 / WPA3 με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό εγγυάται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων των χρηστών.

Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για τη διαχείριση των password

Τα password που χρησιμοποιείτε είναι μία από τις ασπίδες προστασίας σας από hackers. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό για όλους τους λογαριασμούς σας ή οι κωδικοί που χρησιμοποιείται είναι πολύ εύκολοι, τότε το «έργο» ενός hacker είναι ακόμα πιο εύκολο. Αυτό που προτείνουν οι ειδικοί είναι να χρησιμοποιούνται κωδικοί με αρκετούς χαρακτήρες, αριθμούς αλλά και ειδικά σύμβολα, που να μην ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο ώστε να είναι απαραβίαστοι.

Ιδιαίτερα χρήσιμα για την σωστή δημιουργία password είναι οι διάφορες εφαρμογές διαχείρισης passwords που υπάρχουν και συνήθως τοποθετούνται ως επέκταση στον browserπου χρησιμοποιεί ο χρήστης και εκεί μπορεί να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει τυχαίους κωδικούς για κάθε λογαριασμό. Οι κωδικοί παραμένουν αποθηκευμένοι μόνο εκεί και μόνο ο χρήστης, με έναν ειδικό κωδικό έχει πρόσβαση σε όλους.

Έχετε επισκέψεις; Φροντίστε για την ασφάλειά τους

Έχετε επισκέπτες και σας ζητούν τον κωδικό του WiFi. Βεβαίως, σαν καλός οικοδεσπότης, θα τους το παρέχετε αλλά με έξυπνο τρόπο. Η devolo ενσωματώνει στους προσαρμογείς της ένα έξυπνο app και με μερικά κλικ, θα δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό δίκτυο μόνο για τους καλεσμένους σας. Η εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία όχι μόνο guest access key για χειροκίνητη εισαγωγή και σύνδεση στο δίκτυο, αλλά και αντίστοιχα QR code. Έτσι, διευκολύνετε τους φίλους σας και με ένα smartphone ή ένα tablet μπορούν φωτογραφίζοντας τον QR code, να συνδεθούν αυτόματα στο guest Wi-Fi. Μάλιστα μπορείτε να βάλετε και χρονικό περιορισμό στα δίκτυα που δημιουργείτε, έτσι ώστε να απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου αυτού και όλοι να είναι ασφαλείς.

Πάρτε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για όλους

Η πρόληψη είναι το καλύτερο μέτρο ασφάλειας που μπορεί να λάβει κανείς σε πολλές περιπτώσεις, το ίδιο και στην περίπτωση του διαδικτύου. Καθώς η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει με την πανδημία να παραμένει σε έξαρση, όλο και περισσότερες εργασίες γίνονται online. Τα περισσότερα στοιχεία που θέλουμε να κρατήσουμε ιδιωτικά, τις περισσότερες onlineαγορές και τις περισσότερες περιηγήσεις μας τις κάνουμε πλέον από το σπίτι. Έτσι, πρέπει να φροντίσουμε το οικιακό μας δίκτυο να είναι ισχυρό και έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Οι νέοι προσαρμογείς devolo Magic βασίζονται στο πρότυπο G.hn συνδέονται αυτόματα μεταξύ τους μετά την τοποθέτησή τους και δημιουργούν απευθείας ένα ισχυρό κρυπτογραφημένο δίκτυο σύμφωνα με το πρότυπο AES 128 Bit (Advanced Encryption Standard). Αυτό σημαίνει πως όλες οι πληροφορίες που έρχονται σε εσάς μέσω Internetφιλτράρονται για να είναι ασφαλείς ενώ παράλληλα όλα τα δεδομένα που «στέλνετε» εσείς προς τα έξω φεύγουν κρυπτογραφημένα και δεν μπορούν να διαβαστούν. Έτσι, το οικιακό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων είναι προστατευμένο από όσους προσπαθήσουν να υποκλέψουν δεδομένα.

Εκτός όμως από την γενικότερη ασφάλεια, θέλετε σίγουρα να έχετε πάντα το νου σας και στα παιδιά όταν σερφάρουν στο Internet, ή παίζουν online παιχνίδια, ή ακόμη και όταν κάνουν εργασίες για το σχολείο. Τα devolo Magic μέσω του Home Network app προσφέρουν τη δυνατότητα του γονικού ελέγχου (parental control). Οι γονείς ελέγχουν το χρόνο που μπορούν να παραμένουν τα παιδιά τους online και να εποπτεύουν την πρόσβαση τους θέτοντας μέγιστο όριο χρήσης ανά ημέρα. Μετά το πέρας των προκαθορισμένων χρονικών ορίων τα συνδεδεμένα smartphones και τα tablets αποσυνδέονται αυτόματα. Το ευέλικτο μενού ρυθμίσεων του app δίνει επιπλέον τη δυνατότητα για διαφοροποίηση των εν λόγω ρυθμίσεων τις καθημερινές και σαββατοκύριακα.