Μεγάλο «μπλακάουτ» στο Twitter

To Twitter ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η πλατφόρμα του είχε «πέσει» για πολλούς χρήστες λόγω μιας αλλαγής που έγινε στα εσωτερικά του συστήματα- ωστόσο φάνηκε να επιστρέφει στην κανονική της λειτουργία μετά από μιάμιση περίπου ώρα.

Η εταιρεία ανέφερε πως η ιστοσελίδα θα λειτουργούσε κανονικά για όλους μέσα στις επόμενες λίγες ώρες, και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για παραβίαση ασφαλείας ή «χακάρισμα».

Όπως αναφέρει το BBC, πολλοί χρήστες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Αυστραλία, Αργεντινή και Γαλλία ανέφεραν προβλήματα- στις ΗΠΑ μάλιστα οι αναφορές προβλημάτων ανέρχονταν σε δεκάδες χιλιάδες. Οι χρήστες λάμβαναν μηνύματα σφάλματος τύπου «something went wrong» και «Tweet failed: There's something wrong. Please try again later».

Τον Ιούλιο το Twitter είχε αναφέρει περιστατικό παραβίασης στο πλαίσιο του οποίου χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στους λογαριασμούς κάποιων εκ των δημοφιλέστερων χρηστών του, μεταξύ των οποίων ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο ιδρυτής της SpaceX και της Tesla Motors, Έλον Μασκ, ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς και η τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν. Οι χάκερ χρησιμοποίησαν τους λογαριασμούς αυτούς για τους σκοπούς μιας απάτης με bitcoins.