Όλιβερ Στόουν: «Είμαι “παρατηρητής” της αμερικανικής κωμωδίας»

O Αμερικανός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν ήταν προσκεκλημένος σε εκδήλωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière, στη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε η ταινία του «Born on the Fourth July» (Γεννημένος την 4η Ιουλίου), με πρόσφατα αποκαταστημένη κόπια από την Universal.

Η ταινία προβλήθηκε στο επιβλητικό αμφιθέατρο της Λυών με τήρηση των μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο σκηνοθέτης συμμετείχε σε Q&A διάρκειας μίας ώρας, μιλώντας τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά -γλώσσα της μητέρας του.

Αναφερόμενος στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Chasing the Light: How I Fried My Way in Hollywood» και απαντώντας στην ερώτηση πώς αποφάσισε να γράψει βιβλίο είπε: «Ήθελα να πάω πίσω, να κοιτάξω τη ζωή μου και να καταλάβω τι έχει συμβεί».

«Το πρόβλημα με τις ταινίες είναι ότι εξελίσσονται γρήγορα. Ήθελα πραγματικά να εκτιμήσω όσα έχω μάθει, τόσο από την αποτυχία όσο και από την επιτυχία» πρόσθεσε ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει λάβει εγκωμιαστικά σχόλια για αυτό που οι κριτικοί αποκαλούν ειλικρίνεια των απομνημονευμάτων του, τα οποία διαβάζονται ως μυθιστόρημα, σύμφωνα με το Variety.

Στην ερώτηση πώς γεννήθηκε η πολιτική του συνείδηση, ο Στόουν απάντησε χωρίς δισταγμό, «από τα ψέματα» και συνέχισε εξηγώντας πως το ότι ήταν παιδί διαζυγίου, ο πόλεμος του Βιετνάμ και η δολοφονία του JFK -«είπαν ψέματα για τον θάνατό του»- ήταν όλα μέρος αυτού που τον διαμόρφωναν, καθώς μεγάλωνε.